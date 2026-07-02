Asesinan a Balazos a Tendero Durante Robo con Violencia en Tonalá

Delincuentes esperaron el cierre de una tienda de abarrotes para cometer un violento asalto que terminó con el asesinato del propietario.

Carro asesinatoFoto: N+

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Violento asalto en Tonalá deja un tendero muerto. Los delincuentes esperaron el cierre para atacar. La Fiscalía analiza videos. Más detalles aquí.

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