Asesinan a Balazos a Tendero Durante Robo con Violencia en Tonalá

Tras un robo violento, un hombre de 34 años fue asesinado dentro de su tienda de abarrotes. El hecho se registró en la colonia Educadores Jaliscienses, en Tonalá.

Esto se sabe del homicidio

El hombre fue asesinado en medio de un asalto con violencia en una tienda de abarrotes, ubicada sobre las calles Encino y Salvador M. Lima. Los responsables esperaron a que la víctima se dispusiera a cerrar el local para ingresar aproximadamente a las 10 de la noche, amagarlo y exigir la venta del día.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Asaltan y Asesinan a un Hombre al Interior de su Tienda de Abarrotes en Tonalá

El asalto terminó con una agresión a balazos que dejó al tendero con dos impactos en el tórax, lesiones que le arrebataron la vida en cuestión de minutos. Su cuerpo quedó tendido a un costado del mostrador, donde paramédicos de la Cruz Verde Municipal corroboraron su fallecimiento.

Elementos de la Policía de Tonalá se encargaron de resguardar el perímetro, así como la tienda de abarrotes, en espera de que los indicios encontrados puedan aportar información sobre los asesinos, quienes presuntamente fueron captados por cámaras de vigilancia. Los videos ya son analizados por personal de la Fiscalía Estatal.

Hasta el corte de esta nota, se desconoce si los delincuentes, además de matar a su víctima, lograron apoderarse del efectivo.