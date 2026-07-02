Niña de Casa Hogar Muere Ahogada en Una Alberca en Magdalena de Kino, Sonora

Una niña de 10 años perdió la vida luego de ahogarse en una alberca en Magdalena de Kino, Sonora

Niña de Casa Hogar Muere Ahogada en Una Alberca en Magdalena de Kino, SonoraFoto: Archivo N+

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Un trágico accidente en Magdalena de Kino cobra la vida de una niña de 10 años. Las autoridades trabajan para esclarecer los hechos.

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