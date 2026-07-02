Niña de Casa Hogar Muere Ahogada en Una Alberca en Magdalena de Kino, Sonora

Una niña de 10 años perdió la vida tras ahogarse en una alberca ubicada en la colonia La Estación, en el municipio de Magdalena de Kino, hecho que generó la movilización de corporaciones de emergencia y seguridad.

De acuerdo con la información de autoridades locales, el incidente ocurrió durante la tarde del miércoles, cuando testigos solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Estatal y personal de Cruz Roja para brindar atención a la menor. Pese a las maniobras de auxilio y la atención prehospitalaria que recibió, los socorristas confirmaron que la niña ya no contaba con signos vitales.

De manera preliminar fue identificada como Itzae Verónica, quien formaba parte de la Casa Hogar Sembradores de Paz. Posteriormente, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado llevó a cabo las diligencias correspondientes, levantó el cuerpo e inició las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el lamentable fallecimiento.

Rescatan a niña de 2 años tras caer de una alberca en Hermosillo

En otros hechos, una niña de apenas 2 años de edad fue rescatada de una situación de riesgo, tras la rápida intervención de elementos de la Policía Municipal de Hermosillo, luego de caer a una alberca y sufrir un ahogamiento por inmersión.



Los hechos ocurrieron alrededor de las 6:00 de la tarde del miércoles sobre la carretera 26, a la altura del kilómetro 14, frente a un campestre, donde la madre de la menor solicitó auxilio a los tripulantes de la patrulla E-397, al percatarse de que la pequeña se encontraba inconsciente.



De inmediato, los agentes Ludwig Terán Beltrán, Alexis Ruiz Ochoa y la oficial Betzaida Medina Encinas abordaron a la menor en la unidad, para trasladarla de urgencia al Hospital Infantil del Estado, HIES.



Durante el trayecto, la oficial Betzaida Medina aplicó maniobras de reanimación cardiopulmonar, RCP, logrando estabilizar a la niña y hacer que reaccionara antes de su ingreso al hospital, donde recibió atención especializada y quedó bajo observación.

