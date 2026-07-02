¿Cómo Saber Si Ya Cayó el Pago de la Pensión Bienestar de Julio 2026? Así Checas Depósito

Inició el séptimo mes del año y eso significa que se realizarán los depósitos de los programas sociales para adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras, y acá te decimos cómo saber si ya cayó el pago de la Pensión Bienestar de julio 2026.

La Secretaría de Bienestar está a solo unos días de anunciar el calendario de pagos del bimestre de julio y agosto 2026, y en una nota previa ya te dijimos cuándo sale y la lista de apellidos de los beneficiarios que cobrarán primero su apoyo económico.

¿Ya iniciaron los pagos de la Pensión Bienestar julio 2026?

Si estás a la espera de tu depósito, lo primero que debes saber es que aún no se confirman las fechas de pago del Bienestar de julio 2026, por lo que hasta el momento no ha iniciado la dispersión a los millones de beneficiarios.

Incluso, varias sucursales del Banco del Bienestar colocaron un anuncio que indica que los depósitos del cuarto bimestre del año comenzarán el próximo lunes 6 de julio 2026, de ahí que sería hasta esa fecha en la que los beneficiarios empezarán a recibir su apoyo económico. Así se haría la dispersión:

Letra A: Lunes 6 de julio 2026.

Letra B: Martes 7 de julio 2026.

Letra C: Miércoles 8 y jueves 9 de julio 2026.

Letra D, E, F: Viernes 10 de julio 2026.

Letra G: Lunes 13 y martes 14 de julio 2026.

Letra H, I, J y K: Miércoles 15 de julio 2026.

Letra L: Jueves 16 de julio 2026.

Letra M: Viernes 17 y Lunes 20 de julio 2026.

Letra N, Ñ, O: Martes 21 de julio 2026.

Letra P, Q: Miércoles 22 de julio 2026.

Letra R: Jueves 23 y viernes 24 de julio 2026.

Letra S: Lunes 27 de julio 2026.

Letra T, U, V: Martes 28 de julio 2026.

Letras W, X, Y, Z: Miércoles 29 de julio 2026.

¿Cómo saber si ya pagaron la Pensión Bienestar 2026?

Debido a que los depósitos se hacen en orden alfabético, podrás saber si ya te pagaron de acuerdo con el día señalado en el calendario de pagos del Bienestar de julio 2026, según la letra inicial de tu primer apellido, y es a partir de esa fecha cuando puedes hacer uso de tus recursos.

Otra forma de saber si ya cayó el pago de la Pensión Bienestar es consultando el saldo de tu tarjeta, y para ello tienes diferentes opciones, ya que lo puedes hacer desde la comodidad de tu hogar o acudiendo a los cajeros automáticos del Banco Bienestar:

En la App del Banco Bienestar: Ve a la opción que dice "consulta saldo". Esto lo puedes hacer las veces que quieras, aunque toma en cuenta que la app se cerrará después de algunos minutos de inactividad para mayor seguridad.

Llama al al Banco del Bienestar: Marca al número 800-900-2000, pulsa el número 1 (opción para consultar saldo), ingresa los 16 números de tu tarjeta y digita tu año de nacimiento.

En el cajero automático del Banco Bienestar: Ingresar la tarjeta, digita el NIP y da clic a la sección "consultar saldo".

PPP