Esto es lo que Estará Prohibido Ingresar a La Minerva durante el Partido de México vs Inglaterra

Las autoridades emitieron una serie de artículos prohibidos a la zona de La Minerva de Guadalajara durante el próximo partido de México vs Inglaterra, así como recomendaciones para los aficionados

AficionadosFoto: Gobierno de Guadalajara

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Descubre qué artículos no podrás llevar a La Minerva durante el México vs Inglaterra. Seguridad y diversión van de la mano en este Fan Festival. ¿Listo para el 5 de julio?

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