Esto es lo que Estará Prohibido Ingresar a La Minerva durante el Partido de México vs Inglaterra

Este 5 julio se llevará a cabo el partido de México vs Inglaterra, como parte del Mundial 2026, y la ciudad de Guadalajara continuará con la tradición del Fan Festival y la zona de La Minerva para que los aficionados puedan disfrutar de este juego y realizar los festejos.

¿Qué está prohibido ingresar a La Minerva durante esta justa deportiva?

Bomberos de Guadalajara emitió el siguiente listado de artículos prohibidos para el ingreso a la zona de La Minerva:

Asador.

Carbón.

Toldos.

Bancos.

Botellas de vidrio.

Objetos que puedan ser lanzados y lastimen a los asistentes.

Cabe señalar que el 30 de junio, fecha en la que se llevó a cabo el partido de México vs Ecuador, unas personas se prepararon una carne asada y a pesar de que los elementos de Protección Civil y Bomberos les hicieron un llamado para que se retiraran, y aún así, continuaron con su asado, por lo que este domingo no tendrán otra opción más que retirarse del lugar, por lo que además instalarán filtros de seguridad.

Otra de las recomendaciones es no realizar el llamado "quiere volar", carretillas humanas, ni retos como subirse a estructuras o ingresar a fuentes. Incluso, en Guadalajara han realizado 100 atenciones prehospitalarias en la zona de La Minerva.

También recomiendan planear la llegada, ya que los filtros no permitirán el ingreso de vehículos. Además mencionaron que será importante estar bien hidratados y alimentados, así como prevenirse porque se esperan lluvias para este 5 de julio.