"Mi Mamá Vivía un Calvario": Hija de Noemí Merlín Exige Justicia por su Muerte en Veracruz

"A mi mamá este hombre le arrebató la vida atropellándola, para después darse a la fuga, se encontraban en el tráiler discutiendo, mi mamá intentó bajarse, pero este hombre aceleró para que mi mamá cayera, y en el momento que mi mamá cayo le paso el tráiler dos veces ".

Denisse de 21 y su hermanita de 9 años, quedaron huérfanas, tras la muerte de su mamá Noemí Merlín que contaba con 39 años.

La señora Noemí Merlín, murió atropellada presuntamente por su pareja, en hechos ocurridos la madrugada del pasado domingo 28 de junio en inmediaciones del fraccionamiento “La Herradura”, ubicado al norte de la cuidad de Veracruz.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Tráiler Atropella a una Jovencita de 19 Años que Circulaba en su Bici en Zapopan

Según información recabada Eduardo "N" quien ya se encuentra detenido, era agresivo con su víctima y presuntamente con frecuencia la agredía. Denisse hija de la víctima fallecida describe que su mamá vivía un calvario.

“ Yo fui testigo de como este hombre la agredía, no era la primera vez, este hombre era una hombre violento, manipulador, oprimía mucho a mi mamá, muchas veces le llego a decir que la iba a hacer sufrir. Era un hombre peligroso que hasta yo misma le tenía miedo que le fuera hacer algo a mi hermana o a mi mamá".

Asegura que aunque Noemí intentó dejarlo por las agresiones que vivía y denunció en su momento, aún con las medidas cautelares, perdió la vida.

“Por eso yo estoy aquí para alzar la voz por mi mamá por qué ese hombre la silenció muchas veces, para que se haga justicia, que este hombre pague lo que hizo la silenció, que le den los años de cárcel que este hombre que de verdad debe estar ahí y me ayuden a alzar la voz por mi mamá y por las otras mujeres que están pasando exactamente lo mismo”.

Colectivo feminista pide que este homicidio sea investigado como feminicidio

A esta petición de justicia se une el colectivo feminista "Las Brujas del Mar”. Aseguran que apoyarán para que este caso, sea tipificado como feminicidio. Así lo informó Arussi Unda, integrante del colectivo feminista.

“Como siempre hemos dicho cada feminicidio puede prevenirse y la situación acá es que la omisión de las autoridades nuevamente deriva en el asesinato de una mujer de ser el caso, ahora la razón por la que nos contactan es de que además el crimen quede impune, aún que existe testigos y violencia familiar y lo que ocurrió esa noche"

De enero a mayo en el estado de Veracruz, se han documentado 27 casos feminicidios. La ciudad de Veracruz, está en la lista del colectivo feminista con alta incidencia de casos.