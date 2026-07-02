"Mi Mamá Vivía un Calvario": Hija de Noemí Merlín Exige Justicia por su Muerte en Veracruz

La hija de Noemí Merlin y el colectivo feminista “Las Brujas del Mar", exigen justicia y que el caso sea tipificado como un feminicidio, no como un accidente. Aseguran existen elementos suficientes.

Familiares y Colectivo Feminista piden que no quede impune la muerte de Noemí MerlínFoto: N+

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Las Brujas del Mar demandan que el asesinato de Noemí Merlín sea reconocido como feminicidio y no como un accidente.

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