Repartidor fue Asesinado al Resistirse a un Asalto en SLP; Fiscalía Busca a Responsables

La Fiscalía General del Estado informó que el homicidio de un repartidor de alimentos ocurrió durante un presunto intento de asalto mientras la víctima se encontraba trabajando.

Asesinan a Repartidor Durante Presunto Intento de Asalto en SLPFoto: N+

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Repartidor asesinado en SLP durante su trabajo. La Fiscalía investiga el intento de robo. ¿Qué se sabe hasta ahora? Descúbrelo aquí.

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Fiscalía investiga asesinato de repartidor en slp.