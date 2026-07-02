Repartidor fue Asesinado al Resistirse a un Asalto en SLP; Fiscalía Busca a Responsables

La Fiscalía General del Estado confirmó que investiga el homicidio de un trabajador de una empresa repartidora de alimentos, quien perdió la vida tras recibir un disparo de arma de fuego durante un presunto intento de asalto mientras se encontraba en horario laboral.

¿Qué se sabe del caso?

De acuerdo con la fiscal general del Estado, María Manuela García Cázares, las primeras investigaciones indican que la víctima presuntamente intentó resistirse al robo, lo que derivó en la agresión con arma de fuego que posteriormente le provocó la muerte.

La funcionaria explicó que la Fiscalía tomó conocimiento del caso luego de recibir el reporte del fallecimiento de la víctima en el Hospital Central, por lo que de inmediato se iniciaron las diligencias correspondientes y la integración de la carpeta de investigación.

Asimismo, señaló que las indagatorias presentan un avance importante y confió en que en los próximos días se den a conocer resultados sobre la identificación y localización de los presuntos responsables.

La fiscal reiteró que, con la información recabada hasta el momento, el móvil del crimen apunta a un intento de robo, al tiempo que aseguró que la institución mantiene las investigaciones para esclarecer completamente los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.