Asesinan a Disparos a Pareja de Empresarios en Ixhuatlan del Café, Veracruz

Una pareja fue asesinada a disparos en la localidad de Ocotitlán, eran dueños de una ferretería de la zona

ataque armado en ferreteríaFoto: Miguel Montes de Oca

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Pareja de empresarios asesinada en Ixhuatlán del Café. La comunidad está conmocionada mientras las autoridades buscan a los responsables. Un menor queda en orfandad. Descubre más sobre este caso.

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