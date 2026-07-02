Asesinan a Disparos a Pareja de Empresarios en Ixhuatlan del Café, Veracruz

Durante la mañana de este jueves 2 de julio, un empresario y su esposa fueron asesinados a disparos al interior de un inmueble ubicado en la localidad de Ocotitlán, perteneciente al municipio de Ixhuatlán del Café, Veracruz. Esto generó una intensa movilización de corporaciones policiacas.

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Las víctimas fueron identificadas como Ramón Mata Reyes, dueño de la ferretería "El Bronce", y su pareja Flor Lorena Mata Vidal, de 27 años. De acuerdo con los datos, al lugar arribaron sujetos armados, quienes abrieron fuego contra ambos para después escapar.

Derivado de lo hechos, elementos de la Policía Municipal acudieron para acordonar la zona, mientras personal de la Fiscalía Regional con sede en el municipio de Huatusco y peritos de Servicios Periciales, realizaron las diligencias correspondientes e iniciaron la carpeta de investigación.

Autoridades se pronuncian antes asesinato en Ixhuatlán del Café

Mediante redes sociales, las autoridades informaron sobre el hecho violento ocurrido la mañana de este jueves en la comunidad de Ocotitlán, donde dos personas perdieron la vida. Indicaron que las investigaciones correspondientes para con los responsables ya iniciaron. Además, que ya se cuenta con un par de líneas de investigación.

Es de mencionar, que quedó en la orfandad un menor de edad de año y medio; personal del DIF municipal ya se encuentra realizando lo correspondiente para que un familiar pueda resguardarlo. En caso de no lograr lo anterior, el menor quedará a resguardo del organismo asistencial de manera momentánea.

Hombre es hallado muerto en colonia de Boca del Río

Un hombre de aproximadamente 40 años, fue localizado sin vida en la colonia Primero de Mayo Sur localizada en el municipio de Boca del Río, Veracruz. El cuerpo fue visto por los vecinos en la banqueta de la calle Francisco Mujica y Guillermo Prieto durante las primeras horas del pasado miércoles 1 de julio.