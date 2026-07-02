Concluyen Trabajos Para Sofocar Incendio en Recicladora de Cd. Juárez Tras 60 Horas

Tras más de 60 horas de trabajo, bomberos lograron extinguir el incendio en la recicladora ubicada en la zona de Los Kilómetros.

Utilizaron más de tres millones de litros de aguaFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Tras 60 horas, bomberos sofocan incendio en recicladora de Cd. Juárez. Se usaron 300 pipas de agua. ¿Qué sanciones enfrentará la empresa? Detalles aquí.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+