Concluyen Trabajos Para Sofocar Incendio en Recicladora de Cd. Juárez Tras 60 Horas

Tras aproximadamente 60 horas de trabajo ininterrumpido, finalmente concluyeron las labores para extinguir el incendio que inició alrededor de las 10:00 de la mañana del pasado lunes 29 de junio en una recicladora de plástico y cartón ubicada sobre la carretera a Casas Grandes y la calle Segunda, en la zona de Los Kilómetros, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con la información brindada por el director de Protección Civil del Municipio, Sergio Rodríguez, el sitio continuará bajo monitoreo para evitar que el incendio vuelva a reactivarse. Asimismo, informó que ya comenzaron los trabajos periciales para determinar el origen del siniestro y establecer el punto exacto donde inició el fuego.

Utilizaron Más de Tres Millones de Litros de Agua

Las autoridades señalaron que para extinguir las llamas fue necesario utilizar más de tres millones de litros de agua, los cuales fueron trasladados mediante al menos 300 pipas. Además, destacaron las largas jornadas de trabajo realizadas por elementos de diversas corporaciones que participaron en las labores para controlar el incendio.

Revisan Permisos y Posibles Sanciones

Finalmente, las autoridades informaron que continúa la revisión del expediente de la empresa para verificar los permisos y la documentación con la que operaba y, con base en ello, determinar las sanciones a las que podría hacerse acreedora la recicladora.