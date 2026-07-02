Vecinos de Parajes de San José Bloquean Avenida en Cd. Juárez por Falta de Electricidad

La noche del miércoles 1 de julio, vecinos del fraccionamiento Parajes de San José etapa 9 realizaron un bloqueo de aproximadamente dos horas en el cruce de las avenidas Manuel Talamás Camandari y Lote Bravo, donde utilizaron sus vehículos como obstáculos para exigir una solución a la falta de energía eléctrica.

De acuerdo con los afectados, el problema se presenta principalmente en las calles Costa de México, Costa La Gomera y Costa Panamá, donde aseguran que llevan al menos un mes sin suministro eléctrico.

Han Perdido Alimentos y Electrodomésticos

Los vecinos señalaron que la falta de electricidad ha provocado daños en electrodomésticos y la pérdida de alimentos, debido a que no pueden mantenerlos refrigerados, por lo que se han visto obligados a comprar únicamente lo necesario para el día.

Asimismo, indicaron que algunos medicamentos que requieren mantenerse en refrigeración también han tenido que ser desechados debido a las constantes fallas en el servicio.

Personal de la CFE Acudió al Lugar

Los manifestantes afirmaron que trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad les solicitaron una aportación económica para resolver el problema, por lo que reunieron el dinero entre los vecinos y el servicio fue restablecido temporalmente.

Sin embargo, señalaron que la energía eléctrica únicamente permaneció por alrededor de dos horas antes de volver a interrumpirse. Posteriormente, al realizar nuevamente el reporte y solicitar apoyo, aseguran que se les pidió una nueva aportación económica, esta vez por una cantidad mayor, a lo que ya no accedieron.

Autoridades Dialogaron con los Manifestantes

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal arribaron al sitio para dialogar con los vecinos; sin embargo, los manifestantes se negaron a retirarse hasta recibir una respuesta por parte de las autoridades.

Finalmente, se estableció comunicación con personal de la Comisión Federal de Electricidad, cuyos trabajadores acudieron al lugar para verificar el origen de la falla y buscar una pronta solución.