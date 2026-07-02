Vecinos de Parajes de San José Bloquean Avenida en Cd. Juárez por Falta de Electricidad

Vecinos de Parajes de San José bloquearon dos avenidas de Ciudad Juárez tras permanecer cerca de un mes sin energía eléctrica.

Bloquean Talamás Camandari por falta de electricidadFoto: N+

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