Cómo le Ha Ido a Cristiano Ronaldo en Mundiales y Cuántos Goles Lleva

Cristiano Ronaldo es ya el máximo anotador de la selección de Portugal en Mundiales; te contamos cómo le ha ido al 'Bicho' en este torneo

Cristiano Ronaldo previo a un partido de la selección de Portgal en el Mundial 2026Foto: Getty Images
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