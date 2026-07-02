Cómo le Ha Ido a Cristiano Ronaldo en Mundiales y Cuántos Goles Lleva

Cristiano Ronaldo podría jugar hoy, jueves 2 de julio, su último partido en un Mundial. El juego Portugal vs Croacia definirá cuál de estas dos seleciiones avanza a los Octavos de Final de la Copa del Mundo, un torneo que se le ha negado al delantero lusitano a lo largo de su carrera.

El astro portugués, con 41 años de edad, es hasta ahora el único futbolista en anotar en seis ediciones del certamen. Aquí te dejamos sus números a lo largo de sus seis participaciones en Mundiales.

¿Cuántos goles lleva hasta hoy Cristiano Ronaldo en Mundiales?

Cristiano Ronaldo marcó dos goles en la segunda jornada de la Fase de grupos del Mundial 2026 contra Uzbekistán y en la ronda de Dieciseisavos de Final, marcó uno de los tantos con los que Portugal eliminó a Croacia. Con esto, el atacante llegó a 11 goles en Copas del Mundo, siendo el máximo anotador de Portugal en la historia del torneo.

Además, es el único jugador en haber marcado gol en seis ediciones distintas del certamen.