Localizan con Vida a Menor de Edad Desaparecida Durante Varios Días en Guadalupe, Nuevo León

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó la localización con vida de Wendy Nahomi Martínez Martínez, de 17 años.

Ficha de búsquedaFoto: AEI

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Wendy Nahomi, de 17 años, fue localizada con vida en Juárez, Nuevo León. La Fiscalía continúa investigando las circunstancias de su desaparición.

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