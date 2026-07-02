Localizan con Vida a Menor de Edad Desaparecida Durante Varios Días en Guadalupe, Nuevo León

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJNL) informó la localización con vida de Wendy Nahomi Martínez Martínez, de 17 años, quien contaba con un reporte de búsqueda tras haber desaparecido el pasado 26 de junio en el municipio de Guadalupe.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), la adolescente fue encontrada este 2 de julio en el municipio de Juárez, Nuevo León, por lo que el reporte de búsqueda fue desactivado.

Durante los días en que permaneció desaparecida, la búsqueda dio un giro luego de que la Fiscalía confirmara que los padres de la menor habían presentado formalmente una denuncia por presunto acoso que habría sufrido por parte de un tercero.

Había una denuncia de acoso previa

No obstante, el funcionario que dio a conocer la información no precisó si la persona señalada era alguien cercano a la adolescente, su género o el tipo de relación que mantenía con ella. Además, las autoridades tampoco han confirmado si esa denuncia guarda relación con la desaparición de Wendy Nahomi, por lo que las investigaciones continúan.

Según la información oficial, la joven fue vista por última vez en las inmediaciones del Palacio Federal, ubicado en el centro de Guadalupe, lo que derivó en la activación de los protocolos de búsqueda y la difusión de su ficha de localización.

Tras ser encontrada, la Fiscalía informó que Wendy Nahomi presenta aparente buen estado de salud, aunque su condición será confirmada mediante el examen médico correspondiente.

Asimismo, la adolescente se encuentra en proceso de entrevista informativa asistida, procedimiento que forma parte del protocolo para conocer las circunstancias de su ausencia y descartar la posible comisión de algún delito.

Hasta el momento, la autoridad no ha revelado mayores detalles sobre las condiciones en las que fue localizada