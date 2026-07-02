¿Qué Artista Estará en Medio Tiempo del México vs Inglaterra? Evento para Despedir al Estadio

¿Sabías que en el partido México vs Inglaterra habrá show de medio tiempo? Aquí te decimos qué artista estará en los 8avos de final del Mundial 2026

Partido México vs Ecuador en estadio sede CDMX del Mundial 2026Partido México vs Ecuador en estadio sede CDMX del Mundial 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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El estadio Ciudad de México vibrará en el medio tiempo del México vs Inglaterra. ¿Podrá la Selección Nacional mantener su racha invicta en el Mundial 2026? No te lo pierdas.

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