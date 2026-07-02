¿Cuándo Es el Último Partido de la Selección en México? Este Día ‘Se Va el Mundial 2026’

Te decimos qué día es el último partido de la Selección en México durante el Mundial 2026

La Selección Mexicana durante encuentro con EcuadorLa Selección Mexicana al finalizar encuentro con Ecuador. Foto: Cuartoscuro

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El Mundial 2026 se despide de México con el emocionante partido México vs Inglaterra en CDMX. ¿Estás listo para vivir este último encuentro en casa?

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