¿Cuándo Es el Último Partido de la Selección en México? Este Día ‘Se Va el Mundial 2026’

La Selección Mexicana ya pasó a Octavos de Final del Mundial 2026, y durante sus cuatro partidos previos ha tenido una participación extraordinaria, además, hasta el momento no ha recibido ningún gol.

Cabe recordar que, en el primer partido de fase de grupos, con el que se inauguró el Mundial 2026, México ganó 2 goles a 0 contra Sudáfrica, en el estadio sede CDMX. Ese día los goles fueron de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

En el segundo encuentro, México se llevó la victoria 1-0 sobre Corea del Sur, ese día se jugó en el estadio sede de Guadalajara, Jalisco. Luis Romo aprovechó un error del arquero de Corea del Sur y logró una anotación al minuto 49, lo que generó que la afición estallara en júbilo.

En el tercer partido contra Chequia, México quedó 3-0, en el estadio sede de CDMX; la Selección Mexicana demostró su calidad ofensiva a través de los goles de Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo.

Ya en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, México se volvió a imponer, pero ahora contra Ecuador. Julián Quiñones y Raúl Jiménez anotaron los goles. Ahora, su siguiente rival es Inglaterra.

¿Cuándo es el último partido de la Selección en México durante Mundial 2026?

De 104 juegos en total del Mundial 2026, 13 partidos fueron para México, cinco en la CDMX, cuatro en Guadalajara y cuatro en Monterrey. Cabe destacar que ya se jugaron 12 y solo falta uno, antes que la copa Mundial de la FIFA se despida de territirio mexicano.

Y que mejor manera de que el Mundial 2026 se despida de nuestro país que con el partido México vs Inglaterra, que se juega el próximo domingo en el estadio sede CDMX. Es decir, sin importar el resultado, es el último partido de la Selección Mexicana en casa, durante este evento deportivo.

No obstante, el Mundial continúa, pero en Canadá y Estados Unidos. Las semifinales serán el martes y miércoles, 14 y 15 de julio 2026, en los estadio sede de Dallas y Atlanta, en Estados Unidos de América.

El partido por el tercer lugar es el sábado 18 de julio de 2026, en el estadio sede de Miami en Estados Unidos y la gran final será un día después, el domingo 19 de julio, en el estadio sede de Nueva York, Estados Unidos, ahí conoceremos al campeón de la Copa Mundial de la FIFA.

Con información de N+