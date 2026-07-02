México vs Inglaterra: ¿Cómo Podría Afectar la Altura de la CDMX? Esto Dice la Ciencia

Rivales de México han señalado que la altura afecta su desempeño al jugar en el Estadio Sede CDMX, ¿cómo influye la altitud en los futbolistas? Esto dice la ciencia

México contra Ecuador¿Cómo afecta la altura a los jugadores del Mundial 2026? Esto dice la ciencia. Foto: Reuters

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La altura del Estadio Sede CDMX intimida a los rivales de México. ¿Realmente influye en el desempeño de los futbolistas? La ciencia tiene la respuesta.

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