Cronología del Tigre de Bengala Blanco que Estaba Suelto en Tepetlaoxtoc: Así lo Capturaron

Un tigre de Bengala blanco que se escapó en Tepetlaoxtoc movilizó a autoridades y mantuvo en alerta a la comunidad; esta es la cronología luego de varios días de búsqueda

Tigre de bengala blancoCapturan a tigre blanco de bengala. Foto: X, @pciviledomex

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Un tigre de Bengala blanco mantuvo en alerta a Tepetlaoxtoc. Tras un operativo de días, fue capturado sin heridos. Conoce la historia completa.

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