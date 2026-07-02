Cronología del Tigre de Bengala Blanco que Estaba Suelto en Tepetlaoxtoc: Así lo Capturaron

Luego del reporte de que un tigre de bengala blanco estaba suelto en Tepetlaoxtoc, Estado de México, las autoridades locales efectuaron un operativo de varios días; en N+ te compartimos la cronología y cómo lo capturaron.

La búsqueda del felino mantuvo en alerta a habitantes de comunidades cercanas, mientras brigadas especializadas recorrían cerros y la zona ejidal bajo condiciones complicadas por las lluvias. Finalmente, tras la estrategia de localización, el ejemplar fue capturado.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Capturan a Tigre de Bengala que Escapó en Tepetlaoxtoc, Edomex ¿A Dónde será Trasladado?

Así es la cronología de la fuga del tigre en Tepetlaoxtoc

El tigre de bengala se escapó el pasado 27 de junio de 2026, cuando se reportó en el municipio de Tepetlaoxtoc, Edomex.

Luego de conocerse el incidente, autoridades locales establecieron comunicación con dependencias estatales y federales para coordinar un operativo de búsqueda.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el ejemplar escapó de un Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre fuera de su Hábitat Natural (PIMVS) y no de una instalación administrada por el Gobierno federal.

La dependencia recordó que este tipo de establecimientos privados son responsables de garantizar el confinamiento seguro de los ejemplares exóticos, conforme a la Ley General de Vida Silvestre.

Un día después de la fuga, el operativo creció con la incorporación de especialistas de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), personal de la Oficina de Representación de Protección Ambiental y Gestión Territorial del Edomex y médicos veterinarios del Parque Ecológico Zacango.

Mientras tanto, las autoridades pidieron a la ciudadanía evitar intentar capturarlo o acercarse en caso de verlo, además de reportar cualquier avistamiento únicamente por canales oficiales.

Con el paso de los días, la búsqueda se concentró en la zona ejidal de San Bernardo Tlalmimilolpan y San Pedro Chiautzingo, donde el operativo cubrió más de 300 hectáreas.

El Ayuntamiento de Tepetlaoxtoc informó que el tigre fue ubicado en las inmediaciones de la mina de San Bernardo, por lo que se reforzaron los recorridos terrestres, así como la vigilancia mediante drones y helicópteros.

Luego de varios días de rastreo, hoy, jueves 2 de julio de 2026, las autoridades lograron capturar al tigre de Bengala blanco, quien está recibiendo atención médica.

FBPT