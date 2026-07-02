Adulta Mayor Se Iba Sin Pagar Cuenta de 47 Mil Pesos y la Detienen en CDMX

Una adulta mayor de 70 años que se iba sin pagar una cuenta de 47 mil pesos fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México hoy, 2 de julio de 2026.

Los hechos ocurrieron en una plaza comercial ubicada sobre avenida Insurgentes, en la colonia Santa Úrsula Xitla, alcaldía Tlalpan, donde policías de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) realizaban labores de vigilancia.

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De acuerdo con las autoridades, personal del área de Protección de Activos del establecimiento solicitó el apoyo de los uniformados luego de detectar a una clienta que presuntamente había reunido diversos productos e intentaba salir del lugar sin cubrir el costo de la mercancía.

¿Qué pasó con la mercancía?

Según la información proporcionada por los empleados de la tienda, el valor total de los artículos ascendía a 47 mil 393 pesos.

Tras recibir el señalamiento, los policías aseguraron a la mujer y le informaron sus derechos conforme al protocolo.

La presunta responsable fue trasladada ante el agente del Ministerio Público, autoridad que será la encargada de integrar la carpeta de investigación y determinar su situación jurídica conforme a la ley.

FBPT