Adulta Mayor Se Iba Sin Pagar Cuenta de 47 Mil Pesos y la Detienen en CDMX

Las autoridades dieron a conocer cómo fueron los hechos; la mujer de 70 años se intentó llevar mercancía sin pagar, valorada en más de 47 mil pesos

Adulta mayor detenidaUna mujer fue detenida en la CDMX por irse sin pagar una cuenta de 47 mil pesos. Foto: SSC CDMX

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