Trágico Accidente en Tlalnepantla: Motociclista Deja a su Hija en Escuela y Muere. ¿Qué Pasó?

Un motociclista fue víctima de un trágico accidente en Tlalnepantla; esto es lo que pasó en la Avenida Mario Colín

Accidente en Tlalnepantla hoy, 2 de julio 2026Accidente en Tlalnepantla hoy, 2 de julio 2026. Foto. N+

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Tragedia en Tlalnepantla: un motociclista muere tras dejar a su hija en la escuela. Descubre qué ocurrió en la Avenida Mario Colín.

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