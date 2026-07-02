Trágico Accidente en Tlalnepantla: Motociclista Deja a su Hija en Escuela y Muere. ¿Qué Pasó?

Un trágico accidente ocurrió la mañana de hoy, 2 de julio de 2026, en Tlalnepantla, Estado de México; aquí te informamos qué pasó con un motociclista que dejó a su hija en la escuela y murió atropellado.

¿Qué pasó en Tlalnepantla hoy?

De acuerdo con los primeros reportes, un motociclista, de unos 30 años de edad, habría dejado a su hija en la escuela, y minutos después, fue atropellado por una unidad de transporte público.

Los hechos ocurrieron en la Avenida Mario Colín, con dirección al Periférico, en el municipio de Tlalnepantla, a unos cuantos metros del trabajo del motociclista.

Al lugar del fatal accidente acudieron cuerpos de emergencia, así como autoridades municipales, quienes acordonaron la zona, a la espera del arribo de los peritos de la Fiscalía General de Justicia de Estado de México.

El conductor de la combi, que habría atropellado al motociclista, fue detenido y remitido al Ministerio Público.

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RMT