Video del Mega Socavón en Nezahualcóyotl Hoy: ¿Dónde Está el Enorme Agujero que Cerró la Calle?

No, no cayó un meteorito. Un mega socavón se formó en Nezahualcóyotl, Estado de México; aquí te decimos dónde está el enorme hoyo por el que la calle fue cerrada. Además, te mostramos fotos y videos de cómo se abrió la tierra.

¿Dónde está el mega socavón?

El mega socavón se formó desde la noche del miércoles, 1 de julio de 2026, en Calle 10, esquina con Chimalhuacán, en la colonia El Barco, del municipio de Nezahualcóyotl, presuntamente por las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días.

Videos del mega socavón en Nezahualcóyotl

El equipo de N+ acudió al lugar donde se abrió el mega socavón y pudo constatar lo enorme que es la oquedad.

El hoyo mide aproximadamente 5 metros de largo por 2 de profundidad.

Ante el riesgo, los vecinos de la zona están temerosos a que la apertura de la tierra se extienda hacia las casas.

Evita la zona del mega socavón, pues evidentemente es imposible que las personas y los autos pasen por ahí.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Se Forma Megasocavón en Colonia El Braco, en Nezahualcóyotl

Vecinos de la colonia El Barco, en Nezahualcóyotl, Estado de México, están preocupados por un socavón que comenzó a formarse ayer en calle 10, esquina con avenida Chimalhuacán.



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Mapa del socavón en Nezahualcóyotl