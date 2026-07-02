Video del Mega Socavón en Nezahualcóyotl Hoy: ¿Dónde Está el Enorme Agujero que Cerró la Calle?

Aquí puedes ver cómo se formó el mega socavón en calles de Nezahualcóyotl, Estado de México

Fuga de gas natural · Tlalnepantla | Azael Valdes Narvaez
Fuga de gas natural · Tlalnepantla | Azael Valdes Narvaez
Fuga de gas natural · Tlalnepantla | Azael Valdes Narvaez
Fuga de gas natural · Tlalnepantla | Azael Valdes Narvaez

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Impactante mega socavón en Nezahualcóyotl: un agujero de 5 metros cierra la calle. Descubre cómo se formó y por qué los vecinos están preocupados.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+