¿Hay Bloqueos en Carreteras Hoy?: Lista de Autopistas Cerradas Hoy 2 de Julio 2026

Desde muy temprano, hay reporte de afectaciones en distintas carreteras del país; te decimos en dónde para que tomes precauciones

Carreteras cerradas hoy.Este, jueves hay afectaciones viales en diferentes carreteras. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+