¿Hay Bloqueos en Carreteras Hoy?: Lista de Autopistas Cerradas Hoy 2 de Julio 2026

Si vas a transitar por la carretera hoy, 2 de julio de 2026, considera que desde temprano hay afectaciones viales en diferentes tramos, en N+ te compartimos la lista de autopistas con cierres.

La Guardia Nacional (GN) y Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) precisaron que se han registrado accidentes, carga vehicular y hay tramos carreteros donde se llevan a cabo obras de mantenimiento.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Transportista Sufre el Robo de Tres Tráileres ante Inseguridad en Carreteras de Puebla

Recuerda que en caso de que transites por la México Querétaro, en N+ te precisamos cómo está la carga vehicular: ¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy JUEVES 2 de Julio de 2026?.

Lista de autopistas con cierres

6:38 horas: Capufe reportó carga vehicular en la Plaza de Cobro Amozoc, de la alcaldía Cuauhtémoc.

6:40 horas: en el kilómetro 109, rumbo a Isla, en la Autopista La Tinaja, ocurrió un accidente, por lo que hay reducción de carriles.

7:40 horas: hay circulación intermitente en ambos sentidos en la Autopista Durango-Mazatlán, en el km 24.

10:33 horas: en el km 24 de la Autopista Durango-Mazatlán se reanudó la circulación en ambos sentidos.

11:29 horas: hay cierre parcial a la circulación en km 86, de la Autopista Tijuana-Ensenada, debido a que ocurrió un accidente.

11:55 horas: se reestableció la circulación en la Autopista Córdoba- Veracruz.

FBPT