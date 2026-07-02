¿Hay Bloqueos en Carreteras Hoy?: Lista de Autopistas Cerradas Hoy 2 de Julio 2026
Desde muy temprano, hay reporte de afectaciones en distintas carreteras del país; te decimos en dónde para que tomes precauciones
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Desde muy temprano, hay reporte de afectaciones en distintas carreteras del país; te decimos en dónde para que tomes precauciones
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Si vas a transitar por la carretera hoy, 2 de julio de 2026, considera que desde temprano hay afectaciones viales en diferentes tramos, en N+ te compartimos la lista de autopistas con cierres.
La Guardia Nacional (GN) y Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) precisaron que se han registrado accidentes, carga vehicular y hay tramos carreteros donde se llevan a cabo obras de mantenimiento.
Recuerda que en caso de que transites por la México Querétaro, en N+ te precisamos cómo está la carga vehicular: ¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy JUEVES 2 de Julio de 2026?.
6:38 horas: Capufe reportó carga vehicular en la Plaza de Cobro Amozoc, de la alcaldía Cuauhtémoc.
6:40 horas: en el kilómetro 109, rumbo a Isla, en la Autopista La Tinaja, ocurrió un accidente, por lo que hay reducción de carriles.
7:40 horas: hay circulación intermitente en ambos sentidos en la Autopista Durango-Mazatlán, en el km 24.
10:33 horas: en el km 24 de la Autopista Durango-Mazatlán se reanudó la circulación en ambos sentidos.
11:29 horas: hay cierre parcial a la circulación en km 86, de la Autopista Tijuana-Ensenada, debido a que ocurrió un accidente.
11:55 horas: se reestableció la circulación en la Autopista Córdoba- Veracruz.
FBPT