Manifestación de Campesinos Hoy: Zona Afectada por Agricultores en CDMX

Aquí te informamos sobre la protesta de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas en la Ciudad de México

Protesta de campesinos en mayo 2026 en la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro | ArchivoProtesta de campesinos en mayo 2026 en la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Hoy, agricultores toman las calles de CDMX. Conoce las zonas afectadas y planifica tu ruta. Sigue N+ para más detalles sobre esta manifestación en Cuauhtémoc.

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