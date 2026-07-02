Manifestación de Campesinos Hoy: Zona Afectada por Agricultores en CDMX

Este 2 de julio de 2026, trabajadores agrícolas saldrán a las calles de la Ciudad de México (CDMX) para realizar una manifestación, por lo que se prevén afectaciones viales en el centro de la capital mexicana.

Aquí te decimos la zona exacta de la protesta, para que consideres rutas alternas y evites afectaciones por los bloqueos.

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Protesta de campesinos en CDMX

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas realizará una manifestación en la alcaldía Cuauhtémoc.

Los miembros de dicha organización se movilizarán a las 11:00 horas a la Secretaría de Gobernación (Segob).

Lo anterior en Abraham González número 48, en la colonia Juárez.

¿Cuál es la demanda de los trabajadores agrícolas?

Según la información de la agenda, los manifestantes exigen respuesta a los documentos ingresados ante autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Se prevé una asistencia a la movilización de alrededor de 250 miembros de la Unión de Trabajadores Agrícolas.

SPB