Marchas HOY 2 de Julio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 2 de julio de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 5 concentraciones, 2 rodadas ciclistas y 13 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este jueves en la capital del país.

Concentraciones

Benito Juárez

17:00 Horas.

La Asamblea por el Común y contra la Guerra se concentrará en:

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en avenida México Coyoacán 343, colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez.

Miguel Hidalgo

16:00 Horas.

Mujeres Mazatecas del Comité de Mujeres Autodefensa de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, se reunirán en:

Casa Cultural “Casa del Tiempo”, en General Pedro Antonio de los Santos 84, colonia San Miguel Chapultepec 1ª Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

Rodadas ciclistas

Iztapalapa

19:45 Horas.

Rueda Libre rodarán de:

Calzada Ermita Iztapalapa y Cuauhtémoc, Barrio San Lucas.

Con destino a la Fuente de la Siena, en avenida Guadalupe I. Ramírez 14, colonia San Marcos, alcaldía Xochimilco.

Azcapotzalco

19:45 Horas.

Azcapobike rodarán de:

Parque de Bolsillo, en Membrillo 83, colonia Nueva Santa María.

Con destino al Jardín Flotante Tlallipan, en Calzada de Tlalpan - San Antonio Abad, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 2 de julio de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSCCDMX

LECQ