¿Tembló Hoy en México? Magnitud y Epicentro de los Sismos Este 2 de Julio 2026

La actividad sísmica en México es vigilada de manera permanente por el Servicio Sismológico Nacional (SSN), que informa sobre los movimientos telúricos registrados en el país. En N+ te compartimos el epicentro y magnitud de los sismos de hoy, 2 de julio de 2026.

Cabe señalar que las autoridades mantienen el seguimiento del sismo de magnitud 6.1 ocurrido el pasado 30 de junio en el Golfo de California, frente a las costas de Sinaloa.

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De acuerdo con el SSN, el movimiento telúrico principal se localizó a 116 kilómetros al suroeste de Guasave, Sinaloa, y ocurrió a las 13:45 horas (tiempo del centro de México). El evento tuvo una profundidad de 5 kilómetros.

A las 20:00 horas del 1 de julio se habían contabilizado 41 réplicas, la de mayor intensidad fue de magnitud 4.9.

¿En dónde se han registrado sismos hoy?

De acuerdo con el reporte de sismos de hoy del SSN, los temblores de magnitud mayor de 3.5 que se han registrado este jueves son:

Hubo un temblor de magnitud 3.8, a las 3:36:13 horas, con epicentro a 106 km al sureste de Salina Cruz, Oaxaca.

Magnitud 3.6, a las 3:11:32, a Node type not supported: tab { "detail": 2, "format": 0, "mode": "normal", "style": "", "text": "\t", "type": "tab", "version": 1 }

Magnitud 3.9, a las 3:36:13, con epicentro a 103 km al sureste de Salina Cruz, Oaxaca, profundidad de 10.0 km.

A las 4:41:3o horas, ocurrió un sismo a 42 km al noroeste de Unión Hidalgo, en Oaxaca, tuvo una profundidad de 104 km y magnitud de 3.7.

¿Qué hacer en caso de un sismo?

Ante cualquier movimiento telúrico, las recomendaciones de Protección Civil son:

Mantener la calma y evitar correr, gritar o empujar.

Si estás dentro de un inmueble, ubícate en una zona de menor riesgo, lejos de ventanas, lámparas y objetos que puedan caer.

No utilices elevadores durante ni después del sismo.

Si te encuentras en la calle, aléjate de postes, cables eléctricos, árboles, bardas y fachadas que puedan colapsar.

FBPT