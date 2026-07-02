¿Tembló Hoy en México? Magnitud y Epicentro de los Sismos Este 2 de Julio 2026

El Servicio Sismológico Nacional registró la actividad sísmica de este jueves; te compartimos en dónde hubo temblores

Simos de hoyEl Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó la actividad sísmica de este 2 de julio de 2026. Foto: Cuartoscuro

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