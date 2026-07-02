Así Cotiza el Precio del Dólar Hoy Jueves 2 de Julio de 2026 en México y la Frontera Norte

¿Cómo está el precio del dólar hoy en México y la frontera norte? Conoce la cotización del peso mexicano en bancos y casas de cambio hoy jueves 2 de julio de 2026.

Precio del Dólar Hoy en MéxicoFoto: N+

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El dólar hoy en bancos de México se vende a $17.84. ¿Cómo impacta esto en tus finanzas? Conoce más detalles sobre la cotización actual.

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