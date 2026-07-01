Bancos en México Aplicarán Filtro de Reconocimiento Facial a Usuarios, ¿En Qué Operaciones?

La medida, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), busca ofrecer mayor certeza, seguridad, confiabilidad de los procesos de autenticación

Un póster que simula un software de reconocimiento facial. Foto: ReutersUn póster que simula un software de reconocimiento facial. Foto: Reuters
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