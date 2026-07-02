Difunden Puntos para Cuidar la Vida Durante Festejos Mundialistas en Reforma

El gobierno capitalino no contempla prohibir celebraciones en el Ángel de la Independencia ni colocar vallas sobre la vialidad más importante de la CDMX, pues se podrían generar mayores riesgos

ReformaLa Fiscalía de la CDMX abrió cuatro carpetas de investigación por los fallecimientos durante las celebraciones de fans mexicanos. Foto: Cuartoscuro.

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El gobierno de CDMX no prohibirá celebraciones en el Ángel de la Independencia. Descubre los puntos de atención y salud para disfrutar el partido México-Inglaterra con seguridad.

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