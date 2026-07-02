Difunden Puntos para Cuidar la Vida Durante Festejos Mundialistas en Reforma

Luego de la muerte de cuatro personas cerca de Paseo de la Reforma durante los festejos mundialistas, el gobierno de la Ciudad de México difundió puntos de salud para cuidar la vida en la vialidad más importante de la capital del país, de cara al partido de la Selección Mexicana contra Inglaterra.

En un gráfico, se mostraron nueve sitios que serán reforzados ante el encuentro de Octavos que se disputará el domingo 5 de julio en el coloso de Santa Úrsula, y que, seguramente, provocará que cientos de miles de aficionados salgan a las calles.

Se trata de centros dispuestos desde la entrada al Bosque de Chapultepec hasta las inmediaciones de la Alameda Central, en el Centro Histórico de la CDMX.

"Porque lo más importante siempre es cuidar la vida y regresar con bien a casa, compartimos esta información para que sepan dónde encontrar apoyo si lo necesitan", indicó el gobierno capitalino.

"El próximo domingo reforzaremos estos puntos de atención y salud para que todas y todos disfruten la jornada con mayor seguridad", aseguró.

El gobierno de la CDMX no contempla prohibir las celebraciones en el Ángel de la Independencia ni colocar vallas sobre Paseo de la Reforma, al considerar que esas medidas podrían generar mayores riesgos.

La medida fue luego de que dos hombres y dos mujeres murieran el martes por la noche y el miércoles en la madrugada en calles aledañas a Reforma, cerca del Ángel de la Independencia, debido a las aglomeraciones masivas, tras la victoria de México sobre Ecuador.

Dos mujeres de 19 y 48 años, respectivamente, así como un hombre de 44 años, fallecieron por asfixia, presuntamente por aplastamiento. Dos de estas tres víctimas eran originarias del Estado de México y una de la Ciudad de México.

Mientras que el otro masculino, de aproximadamente 25 años de edad, perdió la vida luego de ingresar al hospital por un ataque epiléptico y sangrado de tubo digestivo. Igual fue localizado en inmediaciones de Reforma.

¿Dónde están los puntos de salud y atención?

Puerta de los Leones

Fuente de La Diana Cazadora

Ángel de la Independencia

Glorieta del Ahuehuete

Cruce de Insurgentes y Reforma

Glorieta de Las Mujeres que Luchan (Antiguo Monumento a Cristóbal Colón)

Torre del Caballito

Hemiciclo a Juárez

Eje Central a la altura de Avenida Juárez

Este miércoles, el gobierno capitalino aseguró que no contempla prohibir las celebraciones en el Ángel de la Independencia ni colocar vallas sobre Paseo de la Reforma, al considerar que esas medidas podrían generar mayores riesgos. En su lugar, buscarán que las personas permanezcan en un solo punto y eviten trasladarse durante los festejos.

En tanto, la Fiscalía de la CDMX abrió cuatro carpetas de investigación por los fallecimientos durante las celebraciones de fans mexicanos, mientras que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, expresó sus condolencias.

ASJ