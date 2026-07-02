¿Cómo Están las Garitas de Tijuana Hoy 2 de Julio 2026 para Cruzar a San Diego?

Las garitas de Tijuana presentan tiempos variables hoy 2 de julio. Planifica tu cruce y mantente informado.

Garitas TijuanaReporte de Garitas de Tijuana En Vivo Hoy 27 de Abril: Tiempos de Espera en la Línea

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Cruzar a San Diego desde Tijuana hoy podría tomar tiempo. San Ysidro y Otay con largas esperas. Revisa los tiempos y elige el mejor momento para cruzar.

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