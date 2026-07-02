Hombre Sin Vida fue Hallado en un Departamento en Brisas del Campestre en León

Dentro de un departamento en Brisas del Campestre en León, fue encontrado un hombre fallecido, su perro no dejaba de ladrar lo que alertó a sus vecinos.

Dentro de un departamento en Brisas del Campestre en León, fue encontrado un hombre fallecido, su perro no dejaba de ladrar lo que alertó a sus vecinos.N+

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Misterio en León: un hombre sin vida fue encontrado en su departamento gracias al ladrido de su perro. Autoridades buscan esclarecer los hechos. Conoce más sobre esta historia.

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