El ladrido de un perro la noche del pasado miércoles, alertó a los vecinos de un edificio en la colonia Brisas del Campestre en León, Guanajuato.

Fue alrededor de las 11:00 de la noche cuando habitantes de la zona llamaron a la Central de Emergencias 911, para que revisaran en el interior del domicilio.

Policías y familiares tuvieron que abrir el domicilio indicado

Elementos de Policía Municipal, arribaron al lugar señalado, comenzando a investigar y a tocar la puerta del departamento.

Al no recibir señales de vida, familiares y autoridades tuvieron que abrir la casa y al ingresar se encontraron con un hombre sin vida.

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Por lo que informaron a personal médico para que llegaran a brindarle atención o confirmaran su muerte, lo que hicieron tras asegurar que no tenía signos vitales.

Autoridades investigarán los hechos para esclarecer su muerte

Integrantes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, fueron los encargados de recabar testimonios y darle apertura a una carpeta de investigación.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad de la persona fallecida, sin embargo fue trasladada a un anfiteatro a que le practiquen la necropsia de ley.