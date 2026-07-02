Motociclistas Chocan Contra un Árbol en León; Hay un Muerto y Un Lesionado

Un hombre perdió la vida y otro quedó con heridas graves, después de chocar la moto en la que viajaban contra un árbol en la colonia El Tlacuache en León, Guanajuato.

Muere Hombre y Otro Queda Herido al Chocar en su Moto Contra un Árbol en LeónN+

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Accidente mortal en León: motocicleta impacta contra un árbol, dejando un fallecido y un herido. Autoridades buscan esclarecer los hechos.

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Un Muerto y Un Herido al Chocar en su Motocicleta en León