Motociclistas Chocan Contra un Árbol en León; Hay un Muerto y Un Lesionado

Alrededor de las 10:20 de la noche del pasado miércoles 1 de julio, se registró un accidente en la colonia El Tlacuache en León, Guanajuato.

Conductores y transeúntes que pasaban por el bulevar Francisco Villa a la altura de su cruce con el bulevar Juan José Torres Landa se percataron de una motocicleta accidentada.

El impacto fue contra un árbol, se investigan las causas

Por lo que llamaron a la Central de Emergencias 911, pidiendo el apoyo de elementos de seguridad y rescate para que brindaran atención médica a los heridos.

Fue contra un árbol con el que chocaron las dos personas que iban a bordo de la motocicleta, siendo proyectados varios metros por el impacto.

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Agentes viales, fueron los primeros respondientes, quienes acordonaron la zona, esperando la llegada de los socorristas.

Se desconoce aún la identidad del hombre fallecido

Paramédicos arribaron al lugar para brindar atención a las víctimas, trasladando de manera urgente a uno de ellos a un hospital.

Mientras que el otro tripulante de la motocicleta perdió la vida en el lugar, lo que fue confirmado por los paramédicos, sin contar con su identidad.

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, arribaron al lugar para abrir una carpeta de investigación que esclarezca los hechos.

El cuerpo que quedó tendido en el pavimento, fue levantado por elementos del Servicio Médico Forense quienes lo trasladaron a un anfiteatro.