Golpean y Abandonan a Hombre en Peralvillo: ¿Qué Pasó en la Alcaldía Cuauhtémoc?

La mañana de hoy, 2 de julio de 2026, un hombre fue golpeado y arrojado en la vía pública por el conductor de un auto en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX).

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Albéniz y Felipe Villanueva, en la colonia Peralvillo, hasta donde se movilizaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, del sector Tlatelolco.

La víctima es un hombre de aproximadamente 45 años de edad, la cual fue abandonada sobre el pavimento con heridas de consideración, principalmente en la mano derecha.

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¿Qué pasó en Peralvillo hoy?

Una vecina de la zona dio a conocer a N+ FORO que alrededor de las 06:00 horas llegó a la zona un vehículo y el conductor arrojó al hombre del auto y huyó.

La persona golpeada, quien vestía de traje, quedó inconsciente en el sitio, con lesiones en varias partes del cuerpo y cortes, por lo cual estaba sangrando.

Investigación policiaca

Al sitio acudieron elementos de la SSC del sector Tlatelolco, quienes tocaron las puertas de los vecinos para ver si vieron o escucharon algo, o si alguna cámara de seguridad captó los hechos.

Posteriormente, los agentes lograron hacer que el hombre se levantara luego de haber estado inconsciente, y lo ingresaron a una unidad policiaca.

Se solicitó la presencia de elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) para que valoraran y trasladaran al hombre a un centro de salud.

Cabe señalar que desde un principio se solicitó el apoyo, pero se indicó que no había unidades disponibles, por lo cual los servicios de emergencia llegaron más tarde.

SPB