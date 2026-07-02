Golpean y Abandonan a Hombre en Peralvillo: ¿Qué Pasó en la Alcaldía Cuauhtémoc?

Este jueves, un hombre fue golpeado y abandonado en calles de la colonia Peralvillo, en la Ciudad de México

Policías de SSC acuden a la colonia Peralvillo, donde un hombre fue golpeado y abandonado en vía pública. Foto: N+Policías de SSC acuden a la colonia Peralvillo, donde un hombre fue golpeado y abandonado en vía pública. Foto: N+

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Violencia en Peralvillo: un hombre fue golpeado y abandonado. La SSC investiga mientras la comunidad se pregunta: ¿qué está pasando en Cuauhtémoc? Infórmate aquí.

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