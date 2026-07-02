La tarde del pasado miércoles 1 de julio, se registró un accidente dentro de un inmueble ubicado en calles de la colonia Estrella en Irapuato, Guanajuato.

El reporte al número de emergencias 911, señalaba que un vehículo le había caído encima a una persona, por lo que se pedía apoyo para atenderlo.

Al lugar se movilizaron paramédicos, quienes al llegar, comenzaron a brindarle atención médica a un hombre que presentaba golpes en tórax y abdomen.

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Un descuido causó que el auto cayera sobre la víctima de 30 años

La víctima fue un hombre de 30 años de edad, quien estaba realizando trabajos de mecánica en el auto, cuando le cayó sobre él.

Fue dentro de un establecimiento ubicado en la calle Monte Olimpo en la colonia Estrella, de donde sacaron al herido para llevarlo a un hospital. Autoridades informaron que su estado de salud era estable y se encontraba fuera de peligro.