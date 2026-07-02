Coche le Cae Encima a un Hombre Dejándolo Gravemente Herido en Irapuato

Un hombre que estaba arreglando un vehículo en la colonia Estrella en Irapuato, Guanajuato, fue herido cuando le cayó el auto encima, por lo que fue llevado a un hospital.

Hombre Queda Herido Tras Caerle un Auto Encima en Irapuato GuanajuatoN+

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Impactante accidente en Irapuato: un hombre de 30 años resulta gravemente herido al caerle un coche encima mientras lo reparaba. Su estado es estable.

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