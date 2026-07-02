¿Va Gratis el Portugal vs Croacia en TV? Dónde Ver y Link del Juego de 16avos del Mundial 2026

Uno de los partidos más esperados de los 16avos de Final del Mundial 2026 se jugará hoy y si aún no sabes dónde ver el Portugal vs Croacia en vivo, acá te decimos si pasa gratis por TV abierta y transmisión online, y el link para mirarlo por internet.

Es turno de que Cristiano Ronaldo y compañía salgan a escena en los juegos de eliminatoria de la Copa del Mundo, y en notas previas ya te contamos qué equipos ya pasaron a los Octavos de Final y qué partidos ya se han confirmado en la siguiente fase.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. México vs Inglaterra: Emiten Alerta de Viaje para Aficionados Ingleses en Mundial 2026

¿A qué hora juega Portugal vs Croacia hoy?

El partido de los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026 entre Portugal y Croacia se jugará este jueves 2 de julio a las 17:00 horas, es decir a las 5 de la tarde en el centro de México, y se disputará en el Estadio de Toronto en Canadá.

El ganador de este encuentro se medirá en Octavos de Final a la selección que se lleve la victoria en el partido entre España y Austria, que también se juega este día a las 13:00 horas en el Estadio de Los Ángeles en Estados Unidos.

¿Pasa gratis el Portugal vs Croacia en vivo hoy?

Hay malas noticias para los aficionados que buscan dónde ver el Portugal vs Croacia gratis, ya que ningún canal de TV Abierta va a pasar la transmisión en vivo en México y tampoco tendrá cobertura en televisión de paga en nuestro país.

Sin embargo, el partido de Portugal hoy sí tendrá transmisión online en México, por lo que el juego de 16avos de Final se podrá seguir desde cualquier dispositivo con conexión a internet como Smart TV, celulares, laptops y tablets.

¿Dónde ver el Portugal vs Croacia online?

La transmisión del Portugal vs Croacia online en vivo la podrás seguir en ViX con el Pase Mundial, suscripción para ver por internet todos los partidos del torneo de selecciones, y para que no busques más aquí te dejamos el link para ver el partido en vivo: https://vix.com/es-es/live/transmission-matchid-2608323.

Si no cuentas con esta suscripción, en N+ te traeremos el Liveblog con el minuto a minuto online gratis, para que sepas cómo van, sigas todos los goles y el resultado final del partido entre portugueses y croatas en los 16avos de Final del Mundial 2026.

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