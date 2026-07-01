¿Hay Bloqueos en Carreteras Hoy 1 de Julio 2026? Así las Autopistas de México este Miércoles

Conoce cómo está el tránsito en carreteras del país hoy, 1 de julio de 2026, para que tomes precauciones

Bloqueo de carreteras en SinaloaBloqueo de carreteras en Sinaloa. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Este 1 de julio de 2026, las carreteras de México presentan cierres parciales y totales por accidentes. ¿Estás al tanto de las afectaciones en tu ruta?

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