¿Hay Bloqueos en Carreteras Hoy 1 de Julio 2026? Así las Autopistas de México este Miércoles

Si utilizas carretera para llegar a tu destino, es importante que sepas cómo está el tránsito hoy, 1 de julio de 2026, en las principales autopistas del país, para que no tengas contratiempos. En N+ te damos el reporte de las vialidades más importantes del país.

Todos los días, las autopistas registran diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) Carreteras, que diariamente emiten avisos sobre la situación en las vialidades. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Así están las carreteras hoy

Este miércoles, 1 de julio de 2026, las autoridades reportan las siguientes afetaciones en carreteras:

En Tabasco: A las 11:05 horas, se reportó cierre parcial de circulación cerca del Km 133+000 de la carretera Coatzacoalcos- Villahermosa, dirección Villahermosa, por un accidente vial.

En Edomex: A las 10:27 horas, se reportó cierre parcial de circulación cerca del Km 014+600 de la autopista México-Pachuca, dirección Tizayuca Hidalgo, por accidente vial.

En Veracruz: A las 8:56 horas, se registró cierre parcial de circulación cerca del Km 143+800 de la carretera San Hipólito-Xalapa, dirección Xalapa, por un accidente vial.

En Sonora: A las 7:46 horas, se registró cierre total de circulación cerca del Km 143+100, de la carretera Imuris-Agua Prieta, con dirección a Agua Prieta, por accidente vial.

En Puebla: A las 7:38 horas, se reportó cierre parcial de circulación cerca del Km 149+000, de la carretera Puebla-Córdoba, con dirección a Puebla, por accidente vial. Más tarde, después de las 10:00 horas hubo cierre parcial de circulación cerca del Km 074+000 de la carretera Apizaco-Tejocotal con dirección a Zacatlán de las Manzanas, por un accidente.

Con información de N+