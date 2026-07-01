¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy MIÉRCOLES 1 de Julio de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 1 de julio de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este miércoles, en la autopista se registran diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Mueren Cuatro Integrantes de una Familia en Accidente Carretero en Tlaxcala

¿Hay cierres en la México-Querétaro?

Este miércoles 1 de julio de 2026, las autoridades reportaron estas afectaciones o problemas viales en esta importante vía.

06:19 horas: Reducción de carriles en el km 161, dirección Querétaro, por atención de accidente (tracto camión siniestrado).

07:42 horas: Continúa cierre de carriles en km 161, dirección Querétaro, por atención de accidente (maniobras para retiro de la unidad siniestrada).

08:13 horas: Restablecimiento de la circulación en el km 161, dirección Querétaro.

Mientras que el martes 30 de junio, se registró lo siguiente:

A las 18:15, se reportó lluvia en la plaza de cobro de Palmillas.

A las 17:47 horas, del km 40 al 33, se registró carga vehicular en dirección a la CDMX, sin reporte de incidentes.

A las 17:45 horas, en la plaza de cobro de Tepotzotlán, hubo carga vehicular en dirección a la CDMX, sin reporte de incidentes.

A las 17:18 horas, se reportó lluvia intensa del km 88 al 104.

A las 14:24 horas, en el km 104, dirección a la CDMX, hubo cierre a la circulación por atención de salida del camino de tractocamión y choque contra barrera metálica.

A las 12:01 horas, en el km 42, dirección Querétaro, registra carga vehicular, en el poblado de Teoloyucan.

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Con información de N+

ICM