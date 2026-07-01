Veracruzanos Celebran en Estatua de Cuauhtémoc el Triunfo de la Selección Mexicana

Una concentración se registró en la glorieta de la estatua Cuauhtémoc de la zona norte de la ciudad de Veracruz tras la victoria de la selección nacional.

Veracruzanos Celebran en Estatua Cuauhtémoc el Triunfo de la Selección MexicanaFoto: N+

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Veracruz se llena de emoción tras la victoria de la Selección Mexicana. La estatua de Cuauhtémoc se convierte en el epicentro de la celebración.

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