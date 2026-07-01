Veracruzanos Celebran en Estatua de Cuauhtémoc el Triunfo de la Selección Mexicana

La tarde-noche de este martes 30 de junio, se registró una gran concentración de personas en una de las principales avenidas de la ciudad de Veracruz tras registrarse el encuentro deportivo de la Selección Mexicana contra la Selección de Ecuador.

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La concentración se registró luego de que varios ciudadanos convocaron por medio de redes sociales a reunirse en la glorieta donde se encuentra la estatua de Cuauhtémoc, localizada en la avenida que lleva el mismo nombre, donde, cabe destacar, es una vialidad de alto flujo vehicular.

Derivado de estos hechos, se registró también una intensa movilización de cuerpos de emergencias, así como de elementos de distintas corporaciones policiacas resguardando la zona donde se llevó a cabo dicha concentración.

Se reporta saldo blanco durante concentración en Veracruz tras partido México-Ecuador

Asimismo, la vialidad se vio comprometida en ambos carriles de la avenida Cuauhtémoc, así como en la avenida Miguel Ángel de Quevedo, ya que ambas tuvieron que ser cerradas desde varias cuadras cercanas a la glorieta donde se encuentra la estatua de Cuauhtémoc.

Cabe destacar que los hechos anteriormente descritos se registraron debido al resultado del partido disputado este martes entre las selecciones de México y Ecuador, donde la primera terminó con un resultado favorable de dos goles a cero, por lo que muchos aficionados se dieron cita en el lugar para celebrar dicho resultado.

Hasta este momento, las autoridades no han emitido información acerca de personas lesionadas o riñas en el lugar. Tampoco se registraron percances viales entre vehículos o peatones, por lo cual se reporta saldo blanco en dicha concentración realizada en la glorieta donde se encuentra la estatua de Cuauhtémoc, en la zona norte de la ciudad de Veracruz.