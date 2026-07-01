Fuga de Gas Natural en Nezahualcóyotl: ¿Qué Pasó en Colonia Benito Juárez?

Una fuga de gas natural provocó un amplio operativo de emergencia durante la madrugada de hoy, 1 de julio de 2026, en N+ te compartimos qué pasó en la colonia Benito Juárez, en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

Como medida preventiva, las autoridades evacuaron a cientos de personas y mantienen acordonada la zona mientras continúan los trabajos para controlar la situación.

El gobierno municipal informó que hasta el momento, no existe riesgo de explosión, aunque pidió a la población evitar acercarse al área afectada para facilitar las labores de los cuerpos de emergencia.

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El incidente se registró en un ducto de gas natural ubicado sobre la Avenida Doctor Gustavo Baz Prada, casi en el cruce con Avenida Carmelo Pérez, en la colonia Benito Juárez.

De acuerdo con el alcalde Adolfo Cerqueda Rebollo, las válvulas que alimentan el ducto ya fueron cerradas, por lo que ahora las autoridades esperan que el combustible restante termine de salir de la tubería. Se estima que este proceso podría prolongarse entre 10 y 15 horas.

Fueron desalojadas personas

Como parte del protocolo de seguridad, se realizó la evacuación preventiva de aproximadamente 500 viviendas, lo que representa más de 150 familias.

El perímetro desalojado comprende el cuadrante ubicado entre Avenida Carmelo Pérez y la calle Bamba, así como de Gustavo Baz a Mañanitas, donde se mantiene restringido el acceso.

FBPT