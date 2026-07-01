Fuga de Gas Natural en Nezahualcóyotl: ¿Qué Pasó en Colonia Benito Juárez?

Elementos de emergencias atendieron la fuga de gas natural; evacuaron a varias familias

Inundación en zona habitacional · Tlalnepantla | Azael Valdes NarvaezFuga de gas en Nezahualcóyotl. Foto: N+

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