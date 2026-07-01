Última Hora: Tráiler se Impacta contra Pilar de la Autopista México-Puebla ¿Qué Pasó?

Un accidente paralizó el tráfico en la Autopista México-Puebla la tarde de este 1 de julio, un tráiler sin remolque chocó contra un pilar del segundo piso a la altura de San Jerónimo Caleras por lo que la circulación se vio afectada en ambos sentidos.

El operador del vehículo pesado perdió el control por razones aún inciertas, aunque se especula que fue debido a una falla mecánica,por lo que terminó impactándose contra el muro, lo que provocó severos daños materiales y lesiones físicas.

Tráfico lento en la autopista México-Puebla por accidente de tráiler hoy 1 de julio

Al lugar se movilizaron cuerpos de emergencia para atender al afectado quien recibió atención prehospitalaria en el lugar por parte de paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas. Por otro lado, policías municipales realizaron el cierre parcial de la circulación para prevenir otro accidente mientras se llevan acabo acciones del retiro de las unidades.

Los carriles con dirección a la capital de Puebla y a la CDMX se ven afectados por este accidente debido a que quedaron materiales regados en el pavimentos, aunque la parte más afectada es con dirección al Outlet. Autoridades viales recomiendan reducir la velocidad en caso de circular por la zona.

Volcadura de tráiler en la autopista México-Puebla

Durante la madrugada un tráiler que transportaba fresas volcó sobre la lateral de la autopista México-Puebla, a la altura de San Felipe Hueyotlipan.

El conductor viajaba a exceso de velocidad con sentido hacia Amozoc cuando perdió el control, chocó y se recostó hacia la izquierda. La cabina de la unidad quedó colgando hacia los carriles centrales de la vía rápida.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Accidente en la México-Puebla Hoy: Cierran Circulación

El responsable abandonó el tractocamión y se dio a la fuga para evitar pagar por los daños ocasionados a la vialidad. El paso quedó bloqueado, por lo que unidades de emergencia acudieron a abanderar el percance mientras grúas trabajaban para retirar el vehículo de carga.

Con información de N+

MCS