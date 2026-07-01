Última Hora: Tráiler se Impacta contra Pilar de la Autopista México-Puebla ¿Qué Pasó?

La cabina de un tráiler quedó totalmente destrozada tras chocar contra un pilar del segundo piso de la autopista México-Puebla, reportan tráfico.

Accidente en la Autopista México-Puebla.Foto: @CHECO_FUENTES_

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Caos en la México-Puebla: un tráiler se estrella contra un pilar, paralizando el tráfico. ¿Qué causó el accidente? Entérate de las últimas actualizaciones.

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