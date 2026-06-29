¿Dónde Queda Tepetlaoxtoc, Edomex, Lugar Donde se Fugó un Tigre de Instalación Privada?

Luego de ser localizado, pero no capturado, el tigre de Bengala blanco que escapó el sábado 27 de junio de 2026 del predio o instalación que maneja vida silvestre fuera de su hábitat natural (PIMVS) Animal Experience México, en San Bernardo Tlalmimilolpan, Tepetlaoxtoc, en N+ te decimos dónde se ubica esta zona y si está cerca de la CDMX.

Las autoridades lo hallaron en una zona de montaña a aproximadamente 500 metros del lugar del que se escapó; actualmente se trabaja en su captura y devolverlo de forma segura donde estaba.

¿Tepetlaoxtoc se ubica cerca de la CDMX?

El municipio mexiquense de Tepetlaoxtoc se ubica en la zona oriente del Estado de México, cerca de Texcoco; colinda con los municipios de Teotihuacán, Otumba y el estado de Tlaxcala, ubicándose a aproximadamente una hora y cuarto en automóvil desde la Ciudad de México.

¿Cuál es el lugar de donde escapó el tigre de Bengala?

El tigre de Bengala blanco, de 150 kilos aproximadamente, escapó de un Centro de Conservación y Protección de la Vida Silvestre de la Semarnat, ubicado en la comunidad de San Bernardo Tlamimilolpan.

Así se le ubicó al tigre de Bengala

Se logró ubicar al tigre de Bengala blanco con la ayuda de ocho drones con cámaras térmicas, a unos 500 metros del refugio.

Por el momento está en una zona alta, montañosa y de difícil acceso, repleta de arbustos y nopaleras.

¿Corre peligro la población o que escape a la CDMX?

Como medidas de seguridad, hay un operativo de captura por parte de Protección Civil, Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF) y cuerpos policiales.

Existen algunas restricciones para la población local debido al tigre de Bengala blanco que está suelto:

Suspensión de clases

Se suspendieron las actividades escolares en las comunidades del municipio.

Zonas en alerta

Las autoridades pidieron mantener cerradas puertas y ventanas, principalmente en San Bernardo Tlamimilolpan, San Andrés de las Peras y San Pedro Chauzingo.

Prohibido intentar acercarse

Además, está prohibido intentar acercarse, seguir o capturar al felino por cuenta propia; en caso de encontrarlo, se debe reportar inmediatamente a los servicios de emergencia.

Fuga de tigre de Bengala, responsabilidad de instalación privada

Con relación a la fuga del tigre, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que el felino no escapó de alguna instalación operada por esta dependencia, sino por un predio o instalación que maneja vida silvestre fuera de su hábitat natural (PIMVS) de nombre Animal Experience México.

"Se trata de instalaciones registradas por personas físicas o morales, públicas o privadas, para la reproducción controlada de vida silvestre y su aprovechamiento, cuyo funcionamiento es responsabilidad del titular del registro", dijo la Semarnat en un comunicado.

HVI