¿Dónde Queda Tepetlaoxtoc, Edomex, Lugar Donde se Fugó un Tigre de Instalación Privada?

El tigre de Bengala blanco de Tepetlaoxtoc está suelto en una zona montañosa a 500 metros del lugar del que huyó; las clases han sido suspendidas en la zona

¿Dónde Queda Eepetlaoxtoc, Edomex, Donde se Fugó un Tigre de Bengala Blanco?Imagen ilustrativa de un tigre de Bengala blanco. Foto: tigerrescue.org

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El tigre de Bengala blanco que escapó en Tepetlaoxtoc se ubica cerca de Texcoco, y a poco más de una hora en automóvil desde la CDMX

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