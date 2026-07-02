Detienen a Conductora Tras Atropellar a Niña de Ocho Años en Buenos Aires Sur, Tijuana

La conductora fue detenida y puesta a disposición de la Fiscalía, la menor falleció en el lugar del accidente

Detienen a Mujer que Atropello a Niña en TijuanaFoto: SSPCM

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Dolor en Buenos Aires Sur, Tijuana: una niña fallece al ser atropellada. La conductora fue arrestada y se investigan las circunstancias. Descubre más detalles de este trágico evento.

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