Detienen a Conductora Tras Atropellar a Niña de Ocho Años en Buenos Aires Sur, Tijuana

Una mujer fue detenida por elementos de la Policía Municipal luego de verse involucrada en un accidente vial en el que una niña de ocho años perdió la vida la tarde del martes en la colonia Buenos Aires Sur, en Tijuana

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), el accidente ocurrió alrededor de las 16:30 horas del 1 de julio.

Las primeras investigaciones indican que la menor se encontraba acompañada de su madre cuando fue atropellada por un vehículo tipo Jeep.

Al arribar al lugar, paramédicos confirmaron que la niña ya no contaba con signos vitales debido a las lesiones sufridas.

Conductora fue detenida

Elementos de la Policía Municipal aseguraron a Jessica Lizeth “N”, identificada como la conductora del vehículo involucrado en el percance.

Posteriormente fue puesta a disposición de la autoridad investigadora para el desarrollo de las diligencias correspondientes.

La Fiscalía General del Estado será la encargada de integrar la carpeta de investigación y determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente, así como la situación jurídica de la conductora.

Las autoridades continuarán con el proceso para esclarecer los hechos y definir las responsabilidades conforme a la ley.

APG