Accidente de Tráiler contra Muro de Contención Paralizó el Arco Norte Durante Varias Horas

Fuerte accidente paraliza el tráfico en el Arco Norte la mañana de este 2 de julio, un tráiler protagonizó un choque contra una camioneta y el muro de contención a la altura de la caseta de Ajoloapan cerca del km 114+200.

Testigos del accidente detuvieron su marcha para auxiliar a los afectados y dar aviso al número de emergencias; El siniestro impactó a los automovilistas quienes tuvieron que permanecer en el sitio durante varios minutos debido al cierre total.

Se sabe que cuando ocurrió el incidente se encontraba lloviendo en la zona, sin embargo, se desconoce si este sería uno de los factores por el cual el operador de la unidad pesada habría perdido el control.

Foto: La Hora

El choque dejó detenido el tráfico cerca de la entrada a Hidalgo con dirección hacia Puebla, sin embargo, al afectar el muro de contención, también se realizó el cierre parcial en la dirección opuesta.

Momentos después arribaron las autoridades correspondientes con apoyo de ambulancias para atender a los afectados, cabe destacar que en redes sociales circula un video en donde se logra ver la cabina de tráiler totalmente destrozada de su parte frontal.

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¿Continúa cerrado el Arco Norte hoy 2 de julio? Accidente de tráiler paralizó el tráfico

Elementos de emergencias laboraron en la zona para realizar acciones de mitigación de riesgos y el retiro de objetos regados en el pavimento para prevenir otro incidente, más tarde se logró liberar uno de los carriles para que la circulación fluyera.

Fue hasta las 11:15 que se confirmó que las unidades siniestradas fueron retiradas del lugar con apoyo de grúas y el Arco Norte tramo Ajoloapan - Pachuca quedó liberado en su totalidad.

Las autoridades hicieron un llamado a los automovilistas a que no se distraigan y reduzcan su velocidad pues continúa la carga vehicular en la zona.

Cierre total en la Puebla-Orizaba hoy 2 de julio por volcadura de tráiler

Por otro lado, se reportó el cierre total de circulación en la Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza debido a la volcadura de un tráiler cerca del kilómetro 224 con dirección a Puebla, se recomienda tomar vías alternas.

En la zona del intendente ya se encuentra laborando Caminos y Puentes Federales (Capufe), para más información pueden comunicarse al 074.

Con información de N+

MCS