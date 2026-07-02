Accidente de Tráiler contra Muro de Contención Paralizó el Arco Norte Durante Varias Horas

El operador de un tractocamión protagonizó un choque en el Arco Norte a la altura de la caseta de Ajoloapan con dirección a Puebla.

Tráiler choca contra muro de contención en Arco Norte.Foto: Facebook Alebrto Reyna

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Accidente de tráiler paraliza el Arco Norte en Ajoloapan. Choque con muro de contención y camioneta detiene tráfico por horas. ¿Qué pasó? Descubre más.

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