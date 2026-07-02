¿Quién Es Daniela Basso, la Esposa de Raúl Jiménez? Edad, Estudios, Profesión y Trayectoria

Conoce a Daniela Basso, actriz y esposa de Raúl Jiménez: su edad, formación en el CEA de Televisa, telenovelas, cómo se conocieron y sus dos hijos.

quien-es-daniela-basso-esposa-raul-jimenezFoto: Cuartoscuro

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¿Sabías que Daniela Basso, esposa de Raúl Jiménez, es una actriz formada en Televisa? Conoce su trayectoria y cómo equilibra su vida familiar y profesional.

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