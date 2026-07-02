¿Quién Es Daniela Basso, la Esposa de Raúl Jiménez? Edad, Estudios, Profesión y Trayectoria

Mientras Raúl Jiménez suma minutos con la Selección Mexicana en el Mundial 2026, su pareja, Daniela Basso, ha vuelto a ser tema de conversación entre los aficionados. Aunque muchos la conocen únicamente como “la esposa del 9”, Daniela tiene una carrera propia en la actuación y la conducción que construyó años antes de convertirse en una de las figuras más queridas del entorno futbolístico mexicano. Esto es todo lo que se sabe sobre su edad, su formación y su trayectoria profesional.

¿Cuántos años tiene Daniela Basso y dónde nació?

Daniela Basso nació en la Ciudad de México el 23 de junio de 1989, lo que la ubica actualmente en los 37 años. Desde niña mostró inclinación por las artes escénicas, un interés que la llevó a formarse profesionalmente en canto, baile y actuación desde edad temprana.

Estudios: así se formó como actriz

Para consolidar su vocación artística, Daniela estudió en la escuela Artes Escénicas CasAzul y complementó su preparación en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, una de las instituciones más reconocidas del país para la formación de actores. A la par, tomó clases de jazz, ballet, canto y composición, disciplinas que reforzaron su perfil como artista de teatro musical.

Profesión: actriz, conductora y creadora de contenido

Antes de que su nombre se asociara al del delantero mexicano, Daniela Basso ya tenía una carrera consolidada en la televisión. Debutó en producciones de Televisa y, hacia 2015, tuvo un salto importante en telenovelas con dos proyectos que le dieron mayor visibilidad: Que te perdone Dios y Simplemente María, donde dio vida a Yolanda Bustos.

A lo largo de su trayectoria también formó parte de:

La Rosa de Guadalupe

Como dice el dicho

Corazón indomable

Qué bonito amor

Por siempre mi amor

Mentir para vivir

En cine participó en las películas El Mesero y Águila y Jaguar: Los guerreros legendarios. Además, incursionó como conductora de eventos musicales y como reportera en coberturas deportivas, entre ellas la del Mundial de Rusia 2018, experiencia que años más tarde la acercaría todavía más al mundo del futbol.

Con el crecimiento de la carrera internacional de Raúl Jiménez, Daniela decidió poner en pausa sus proyectos frente a cámaras para acompañarlo en su etapa europea y dedicarse a la familia, aunque distintos medios han señalado que se prepara para retomar la actuación.

Su historia de amor con Raúl Jiménez

La relación entre Daniela Basso y Raúl Jiménez comenzó en 2017, luego de que se conocieran a través de redes sociales. Después de varios meses de mensajes y videollamadas, tuvieron su primer encuentro cara a cara en la Ciudad de México, y desde entonces no se han separado.

Daniela acompañó al delantero durante su paso por el Benfica y por la Premier League, incluido uno de los episodios más difíciles de la carrera del futbolista: la fractura de cráneo que sufrió en noviembre de 2020 tras un choque con David Luiz. Ella estuvo presente durante todo el proceso de recuperación, una etapa que, según ha contado, estuvo marcada por la incertidumbre para toda la familia.

En febrero de 2025, después de casi nueve años de relación, Raúl le propuso matrimonio durante un viaje a los Alpes suizos. Aunque el compromiso ya se hizo público, la pareja aún no ha celebrado la boda formal.

¿Cuántos hijos tienen Daniela Basso y Raúl Jiménez?

Daniela y Raúl son padres de dos hijos: Arya, nacida en 2020, y Ander, nacido en 2022, ambos durante la etapa de la familia en Inglaterra. Los dos han optado por mantener la privacidad de los menores y evitan mostrar sus rostros en redes sociales.

Vida actual: entre la familia y los sacrificios del futbol de alto nivel

En una entrevista con Martha Debayle, Daniela habló abiertamente sobre lo que implica sostener un hogar mientras Raúl está concentrado con la Selección durante el Mundial. Contó que asumió prácticamente sola la responsabilidad del hogar para que el futbolista pueda enfocarse en su rendimiento, y fue clara sobre el costo emocional que eso representa: "Hay sacrificios, muchos. Más tú que él", dijo.

También desmintió la idea de que ser pareja de un futbolista de élite signifique una vida sin complicaciones. Aunque reconoció la estabilidad económica de la que goza, insistió en que el dinero no resuelve la distancia, las ausencias ni las renuncias profesionales que ella misma ha tenido que hacer en casi una década de relación.

Hoy, mientras Raúl Jiménez busca dejar huella con la Selección Mexicana en el Mundial 2026, Daniela Basso sigue construyendo su propia historia: la de una actriz que decidió pausar su carrera para sostener, desde casa, la carrera del hombre con quien formó una familia.