Sistema Cutzamala Hoy: Así Está el Nivel de Presas este 2 de Julio de 2026

Así está el nivel del Sistema Cutzamala y de las presas que lo conforman hoy, 2 de julio de 2026

Sistema CutzamalaPresa Valle de Bravo del Sistema Cutzamala. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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