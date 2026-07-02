Prevén Chubascos y Lluvias Fuertes con Descargas Eléctricas en Gran Parte del País

La Península de Baja California y Sonora serán la excepción al clima lluvioso; además, prevalecerá el ambiente cálido en el noroeste del territorio nacional

Habitantes de la CDMX se protegen de las fuertes lluvias en la capital mexicanaHabitantes de la CDMX usan impermeables y sombrillas se protegen de las fuertes lluvias en la capital mexicana. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

El SMN prevé lluvias fuertes en el Valle de México y calor extremo en el noroeste. Baja California y Sonora se salvan de las lluvias. Conoce el pronóstico completo.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+