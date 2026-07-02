Prevén Chubascos y Lluvias Fuertes con Descargas Eléctricas en Gran Parte del País

Para este 2 de julio de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte del país, incluyendo el Valle de México.

Se espera caída de granizo en estados del norte, centro y occidente del territorio nacional. Baja California y Sonora serán la excepción al clima lluvioso en el país.

A su vez, de acuerdo con el reporte climático, prevalecerá el ambiente muy caluroso en el noroeste de México.

Lluvias en el país

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Sinaloa (noreste y este), Hidalgo (sureste), Tlaxcala (norte), Puebla (norte), Guerrero (sureste) y Oaxaca (suroeste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Jalisco (este y sur), Colima, Michoacán (norte y oeste), San Luis Potosí (sur y sureste), Guanajuato (este y oeste), Querétaro (norte y centro), Estado de México (norte, centro y este), Ciudad de México, Morelos, Veracruz (centro) y Chiapas (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

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Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (centro y sur), Sonora y Sinaloa (norte y centro).

De 35 a 40 °C: Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas, Veracruz (centro y sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Zacatecas (norte) y San Luis Potosí (este).

Clima en el Valle de México

Por la mañana, cielo medio nublado, ambiente fresco en la región y frío con bancos de niebla en zonas altas.

En la tarde, ambiente templado, cielo nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y Estado de México (norte, centro y este) acompañadas con descargas eléctricas y probable caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 12 a 14 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 7 a 9 °C y una máxima de 18 a 20 °C.

Con información de Conagua

ICM