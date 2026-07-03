Se Reúnen Segob y FGR con Colectivos de Búsqueda en Tabasco

La secretaria de Gobernación indicó que la mesa de diálogo se realizó para compartir avances y fortalecer acciones que permitan alcanzar la verdad, la justicia y la no repetición

Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y fiscal general de la República, Ernestina Godoy, en reunión con colectivos de búsqueda.Foto: Facebook @FGRMexico

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Diálogo crucial en Tabasco: Segob y FGR escuchan a familias de desaparecidos para mejorar investigaciones y atención.

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