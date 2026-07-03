Se Reúnen Segob y FGR con Colectivos de Búsqueda en Tabasco

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy y el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, llevaron a cabo una mesa de diálogo con familiares y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas de la región sur-sureste, en Tabasco.

De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía General de la República, durante su participación, Godoy mencionó que la desaparición de personas representa una de las problemáticas más sensibles, dolorosas y complejas que se enfrentan en México, por lo que, avanzar requiere no solo el fortalecimiento institucional, sino espacios de escucha, coordinación y construcción conjunta entre autoridades y las familias.

Destacó que se están impulsando acciones para fortalecer los procesos de identificación humana y en el rubro forense, por medio de mecanismos de articulación, intercambio de información y consolidación de las capacidades técnicas y operativas.

La fiscal general destacó el trabajo y el esfuerzo de los colectivos y los familiares, y dijo que se pondrá toda la fuerza del Estado para resolver la problemática de una forma ordenada, con metodología, metas, indicadores de evaluación que permitan que los colectivos y las familias puedan valorar el avance que se tiene en estos planteamientos y la manera que se está trabajando.

Por su parte la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, habló de la importancia de estas mesas de diálogo donde se escuchan las inquietudes legítimas de las familias sobre la necesidad de mejorar la atención, acelerar las investigaciones y garantizar respuestas eficaces y sensibles.

Precisó que la principal idea en esta etapa es eliminar el rezago forense en las áreas periciales y en cada estado, actualizar la información de las familias y colectivos para fortalecer los registros y asegurar que exista atención personal, sensible y directa.

En sus redes la secretaria de Gobernación indicó que las mesas de diálogo se llevaron a cabo “para compartir avances y fortalecer acciones que nos permitan alcanzar la verdad, la justicia y la no repetición. Porque detrás de cada expediente hay una persona desaparecida y una familia, que merece ser escuchada con respeto y atendida con dignidad”.

Por otro lado, Javier May Rodríguez, gobernador de Tabasco, indicó que se suma al esfuerzo que encabeza el Gobierno de México, y respalda la estrategia ya que coloca la voz de las familias en el centro del trabajo institucional.

Con información de FGR

LECQ