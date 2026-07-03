Regresa a México Grupo de Brigadistas Topos tras Haber Acudido a Apoyar en Venezuela

La noche de este jueves un grupo de brigadistas de rescate internacional Topos llegó a la Ciudad de México.

Son los primeros brigadistas que regresan de Venezuela luego de ofrecer su ayuda en los trabajos de búsqueda y rescate.

Salieron la semana pasada y a su llegada fueron recibidos con aplausos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por ciudadanos venezolanos en nuestro país.

Tras su recibimiento, cuando se tomaban una fotografía con la bandera de México y la de Venezuela al frente de ellos, se escuchaba la frase:

“¡Topos, hermanos, ya son venezolanos!”

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Rescates de Topos

Días antes, en entrevista con N+, Carlos Morales Cienfuegos, rescatista con 54 años de experiencia y 64 años de edad, de la brigada mexicana Topos habló sobre el trabajo que realizaron desde su llegada al municipio de Chacao, en Caracas.

"Rescatamos a un perrito que estaba junto a su dueña; lamentablemente ella falleció, pero logramos salvar al animal. También recuperamos dos víctimas más. Somos un equipo de 10 rescatistas”, afirmó.

Cifra de personas recatadas

Hasta el jueves por la noche la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, había indicado que la cifra de personas rescatadas con vida era de 6 mil 462.

Precisó que no se ha cerrado la fase de búsqueda y rescate, que donde se conozca que exista gente viva, las labores seguirán.

Con información de Guillermo Segura.

LECQ