Regresa a México Grupo de Brigadistas Topos tras Haber Acudido a Apoyar en Venezuela

A su llegada a nuestro país fueron recibidos con aplausos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por ciudadanos venezolanos

Grupo de Topos mexicanos a su regreso de Venezuela.Foto: N+

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¡Topos regresan a México! Tras ayudar en rescates en Venezuela, son recibidos con aplausos en el aeropuerto.

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