Dan Receso en Audiencia de Gilda Susana ‘N’, Hermana de Exdirector de Pemex

Debido al amplio expediente que se debe analizar, de alrededor de 70 mil fojas, la jueza federal del Reclusorio Norte, Nora Iliana García, ordenó que será este viernes, a las 9 de la mañana, cuando se reanude la audiencia contra Gilda Susana 'N', hermana de Emilio ‘N’, exdirector de Pemex.

Gilda Susana ‘N’ es señalada por la FGR por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionado con el caso Agronitrogenados.

La jueza ordenó a la FGR que mantenga a la mujer en condiciones dignas hasta la realización de la audiencia.

Al respecto, Antonio Domínguez, Ministerio Público Federal, indicó:

“Es orden de la jueza, ponerla a disposición de la Policía, quien va a ver en qué establecimiento la va a alojar, fue una determinación de la jueza, criterio judicial, nosotros solicitamos la revocación de esa determinación; sin embargo, eso estuvo”

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Gilda 'N' Afirma que Su Detención Es para Presionar a su Hermano, Emilio Lozoya

Audiencia

Durante la audiencia, Gilda Susana ‘N’ dijo que quiere cooperar con las autoridades y que fue detenida cuando regresó al país, proveniente de Países Bajos, y que desconocía que existía una orden de aprehensión en su contra.

Además, aseguró que las acusaciones contra ella, su mamá y su cuñada han sido para presionar a su hermano Emilio ‘N’.

Durante la audiencia, la defensa de la mujer se quejó de que fuera expuesta ante los medios de comunicación y la jueza pidió que se respetara su derecho a la presunción de inocencia.

Según las investigaciones de la FGR, la mujer presuntamente realizó operaciones con recursos de procedencia ilícita como beneficiaria de la empresa “Tochos Holding Limited”, a través de la cesión de derechos que le realizó su hermano.

De acuerdo con las autoridades, del 12 de junio al 28 de noviembre de 2012, recibió cinco transferencias bancarias por millones de dólares provenientes de una empresa propiedad de Altos Hornos de México y posteriormente transfirió una cantidad menor a otra persona.

En la audiencia se dijo que la orden de aprehensión en contra de la mujer fue girada desde el 22 de junio de 2023.

Ni las autoridades ni el abogado de Gilda Susana ‘N’ quisieron detallar dónde pasaría la noche detenida.

Personal de la Fiscalía General de la República dijo que era un hecho inédito que no se calificara, durante la audiencia, si fue legal o no la detención de la mujer.

Emilio ‘N’

En tanto, Emilio ‘N’ enfrenta su proceso penal en libertad condicional con prisión domiciliaria por los casos de corrupción de Odebrecht y Agronitrogenados.

Con información de Arturo Sierra.

LECQ