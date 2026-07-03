Dan Receso en Audiencia de Gilda Susana ‘N’, Hermana de Exdirector de Pemex

Gilda Susana ‘N’ es señalada por la Fiscalía General de la República por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionado con el caso Agronitrogenados

Gilda Susana ‘N’ es señalada por la FGR por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícitaFoto: Facebook @FGRMexico

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La audiencia de Gilda Susana 'N' se reanuda el viernes. Acusada de operaciones ilícitas, asegura que las acusaciones buscan presionar a su hermano Emilio 'N'.

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