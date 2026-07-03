Comienza en Teherán Homenaje a Alí Jamenei a Cuatro Meses de Morir Tras Un Bombardeo

Este viernes 3 de julio, comenzó el homenaje al fallecido líder supremo iraní, Alí Jamenei, quien perdió la vida en el primer día de la guerra con Israel y Estados Unidos, el pasado 28 de febrero de 2026.

Esta ceremonia de despedida se lleva a cabo cuatro meses después de que Alí muriera durante un ataque aéreo, en presencia de autoridades iraníes y delegaciones extranjeras.

Será este sábado cuando inicien los funerales públicos, que terminarán el próximo jueves cuando el cuerpo del líder político y religioso sea enterrado en la ciudad de Mashad.

Los sepelios incluyen a varios familiares de Jamenei asesinados con él el 28 de febrero como su hija mayor Boshra Jamenei, su nieta Zahra Mohamadi Golpayegani, su yerno Mesbaholhoda Bageri Kani y Zahra Hadad Adel, esposa de su hijo y nuevo líder supremo, Mojtaba.

En el ceremonial levantado este viernes, se pueden ver cinco féretros: el primero de ellos y hasta arriba, el de Alí; un escalón abajo, los de sus tres familiares adultos; y enfrente, el de su nieta, junto con una foto de la menor.

Delegaciones extranjeras

El féretro de Jamenei, cubierto con la bandera iraní, fue trasladado a la mezquita de Mosala, donde altos cargos iraníes y delegaciones de Rusia, China, Irak, Siria, Líbano y Marruecos, entre otros, acudieron al homenaje.

Y es que Alí Jamenei, muerto a los 86 años, fue la máxima autoridad política y religiosa de la República Islámica durante más de 36 años, antes de perder la vida en la guerra.

Entre las delegaciones extranjeras confirmadas figuran el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif; el presidente de Georgia, Mijail Kavlashvili; y el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinian.

Además del vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China, He Wei, y de representantes de India, Afganistán y de grupos de la alianza Eje de la Resistencia, como Hezbolá libanés.

Según el vocero del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, delegaciones, personalidades o representantes de cerca de un centenar de países estarán en Teherán para esta ceremonia, entre ellos ocho jefes de Estado o de Gobierno.

El funeral de Alí Jamenei

El acto de homenaje de este viernes está cerrado al público. Sin embargo, los iraníes podrán acudir a la mezquita de Mosala para despedir al fallecido líder supremo el sábado y domingo.

Un día después, el cortejo fúnebre recorrerá la capital y posteriormente será trasladado a la ciudad de Qom, centro religioso del país, para una procesión similar.

El miércoles los funerales se desplazarán a Irak, donde se prevén ceremonias en las ciudades santas chiíes de Kerbala y Nayaf.

Finalmente, el jueves, Jamenei será enterrado en su ciudad iraní natal de Mashad, la más sagrada del país por acoger el mausoleo del imán Reza, el octavo del chiísmo, y donde se ubicará su tumba.

ICM