Comienza en Teherán Homenaje a Alí Jamenei a Cuatro Meses de Morir Tras Un Bombardeo

El fallecimiento del líder supremo ocurrió durante un ataque aéreo de Israel y Estados Unidos, en el inicio de la guerra contra Irán

Homenaje a Alí Jamenei y cuatro de sus familiares en TeheránHomenaje a Alí Jamenei y cuatro de sus familiares en Teherán. Foto: Reuters

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Inicia el homenaje a Alí Jamenei en Teherán, cuatro meses tras su muerte en un bombardeo. Conoce los detalles de este evento que reúne a líderes de todo el mundo.

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