Aumentan a 2 mil 595 las Personas Fallecidas por los Terremotos en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó además que el número de personas heridas es de 12 mil 400

Rescatistas laboran en un edificio colapsado tras los terremotos en Venezuela.Foto: Reuters

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Tragedia en Venezuela: 2,595 fallecidos y 12,400 heridos por terremotos. Delcy Rodríguez busca apoyo internacional para la reconstrucción.

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