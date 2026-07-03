Aumentan a 2 mil 595 las Personas Fallecidas por los Terremotos en Venezuela

La noche de este jueves, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que el número de personas fallecidas por los terremotos aumentó al menos a 2 mil 595 en tanto que los heridos suman 12 mil 400 e indicó que mantiene conversaciones con el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional para "recuperar recursos" que permitan la reconstrucción de la infraestructura dañada.

Delcy Rodríguez dijo durante una rueda de prensa que su gobierno ha estado en contacto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial, que "ya han ofrecido cooperación no reembolsable para atender el proceso de recuperación", además de "líneas de créditos".

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Rescatados

Destacó también la presencia en Venezuela de rescatistas de 33 países y aseguró que un total de 6 mil 462 personas han sido rescatadas, al tiempo que cifró en 855 los edificios afectados por los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5.

La presidenta encargada de Venezuela, agradeció además la solidaridad de 147 países, así como de artistas, como Bad Bunny, quien recientemente se pronunció en uno de sus conciertos en Londres sobre la tragedia.

Compartió que su país ha recibido donaciones de empresas petroleras como las estadounidenses ConocoPhillips y ExxonMobil, la india Reliance y la española Repsol y reiteró su agradecimiento a Donald Trump, presidente de EUA, que este jueves afirmó que la relación con Venezuela “es excelente”.

Labores de rescate

En tanto, en Caraballeda, en la devastada región de La Guaira, un grupo de rescatistas de El Salvador y Argentina realizan una operación para salvar a Fabio, un niño de nueve años atrapado entre los escombros de un edificio derrumbado.

La operación para rescatar con vida a Fabio inició a las 23:00 horas, hora local del miércoles en las ruinas del edificio de 12 pisos donde está atrapado, y se sospecha que el menor está junto a una persona fallecida, presumiblemente la madre, de acuerdo con un elemento del Ejército.

Por otra parte la mañana del jueves fue rescatado Hernán Gil, un vigilante de 43 años, gracias a un dispositivo en el que participaron más de 100 rescatistas internacionales.

Con información de EFE.

LECQ