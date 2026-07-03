Cae Autobús de Pasajeros a Un Barranco en Pakistán: Mueren 40 Personas

El vehículo se precipitó al vacío mientras se dirigía de Baluschistán hacia Khyber Pakhtunkhwa; el accidente ocurrió en una zona montañosa

Equipos de emergencia y voluntarios ayudan en el accidente carretero en PakistánEquipos de emergencia y voluntarios ayudan en el accidente carretero en Pakistán. Foto: Facebook KpRescue1122

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Un autobús con 48 personas cae a un barranco en Pakistán, dejando 40 muertos. El exceso de pasajeros y las difíciles condiciones de la ruta fueron factores clave. Infórmate sobre este trágico accidente.

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