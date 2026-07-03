Cae Autobús de Pasajeros a Un Barranco en Pakistán: Mueren 40 Personas

Un accidente carretero en Pakistán dejó un saldo de 40 personas muertas y ocho heridos, luego de que el autobús en el que viajaban cayó a un barranco.

Los hechos ocurrieron este viernes después de que el vehículo de pasajeros, que iba con exceso de capacidad, se precipitó en la zona de Dana Sar, en el límite de las provincias de Baluchistán y Khyber Pakhtunkhwa.

"Según los informes iniciales, 40 personas murieron y otras 8 resultaron heridas en el accidente", señaló en un comunicado el vocero del jefe de Gobierno de Baluchistán, Sarfraz Bugti.

El funcionario confirmó que las labores de rescate se iniciaron poco después del accidente por parte del servicio de emergencias Rescue 1122 de Khyber Pakhtunkhwa, entre otras corporaciones.

En un comunicado, la agencia señaló que en el vehículo iban 48 personas a bordo al momento del accidente.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El vehículo, perteneciente a una compañía local de autocares, viajaba desde Quetta, capital de Baluchistán, hacia Peshawar, capital de Khyber Pakhtunkhwa, cuando se precipitó al vacío en una zona montañosa de la ruta.

"Según la información preliminar, además de sus propios viajeros, el autobús implicado llevaba también a los pasajeros de otro autocar que se había averiado, lo que significa que en el vehículo había más personas de lo habitual", indicó el vocero.

Los equipos de emergencia acudieron al lugar y trasladaron a los ocho supervivientes heridos al Hospital de la sede del distrito, conocido como DHQ.

دانہ سر بس حادثے کے جائے وقوعہ پر حکومت بلوچستان اور خیبرپختونخوا حکومت کی ریسکیو سرگرمیاں جاری، پی ڈی ایم اے محکمہ صحت، ایف سی اور دیگر ادارے متحرک، فوری اقدامات میں معاونت پر حکومت خیبرپختونخوا کے مشکور ہیں، شاہد رند معاون وزیر اعلیٰ بلوچستان۔



وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز… pic.twitter.com/rZrrCI4Pse — Govt. of Balochistan (@dpr_gob) July 3, 2026

Cabe destacar que los accidentes de tráfico son recurrentes en las carreteras de Pakistán, a menudo causados por la conducción temeraria, el exceso de velocidad, la fatiga al volante y el mal mantenimiento de los vehículos.

Esto se agrava por el deficiente estado de algunas infraestructuras, en este caso, de caminos y carreteras de la difícil orografía pakistaní.

A finales de mayo, al menos 16 personas murieron y siete resultaron heridas cuando un autocar chocó contra un autobús aparcado en una autopista de Swat, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa.

ICM