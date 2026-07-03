Marchas HOY 3 de Julio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 3 de julio de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 8 concentraciones y 16 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este viernes en la capital del país.

Concentraciones

Milpa Alta

09:00 Horas.

La Colectiva “Mercaditas Autónomas Momoxcas” se concentrará en:

Plaza San Antonio Tecómitl, en Avenida Hidalgo Norte y Juárez, colonia San Antonio Tecómitl, alcaldía Milpa Alta.

Coyoacán

10:00 Horas.

El Movimiento Global a Gaza MX se reunirá en:

Centro Nacional de las Artes, en avenida Río Churubusco 79, colonia Country Club, alcaldía Coyoacán.

Miguel Hidalgo

11:00 Horas.

El Frente Antiimperialista y Antifascista Mexicano se concentrará en:

Embajada de los Estados Unidos de América, en Presa Angostura 225, Colonia Irrigación, alcaldía Miguel Hidalgo.

Benito Juárez

Durante el día.

El Movimiento de Regeneración Sindical se reunirá en:

Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, en avenida México Coyoacán 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 3 de julio de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ