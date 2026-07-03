¿Qué Se Celebra Mañana 4 de Julio 2026? Confirma si es Día Feriado en México

Conoce aquí detalles de la celebración del 4 de julio y cómo algunas zonas se preparan para grandes festejos

Fuegos artificiales sobre Oak Island, Carolina del Norte. Foto: USA Today vía ReutersFuegos artificiales sobre Oak Island, Carolina del Norte. Foto: USA Today vía Reuters

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