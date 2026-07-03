¿Qué Se Celebra Mañana 4 de Julio 2026? Confirma si es Día Feriado en México

¿Sabes qué se celebra mañana 4 de julio de 2026? Aquí te contamos sobre la conmemoración de este sábado, y si te preguntas si es un día festivo en México, te damos a conocer todos los detalles.

El 4 de julio se celebra el Día de la Independencia de Estados Unidos de América (EUA) y se conmemora a lo largo y ancho del territorio estadounidense, así como en algunas áreas de la República Mexicana.

Día de la Independencia en EUA

Estos son algunos de los datos de la independencia de Estados Unidos, de acuerdo con información del Gobierno de dicha nación:

El 4 de julio de 1776, los representantes de las 13 colonias pertenecientes a Gran Bretaña firmaron la Declaración de Independencia.

Ese documento reconoció a EUA como una nación independiente.

El Día de la Independencia fue ratificado el 28 de junio de 1870, cuando el Congreso decretó el 4 de julio como feriado federal.

Ese día se celebra en EUA con fuegos artificiales, ceremonias, discursos, desfiles y conciertos, así como otras actividades.

¿Es día feriado en México?

Cabe señalar que este día únicamente es feriado en EUA, pero además, cuando la fecha cae en un sábado, el feriado laboral se celebra el viernes; y cuando cae en domingo, se recorre al siguiente lunes.

En esta ocasión, al caer mañana sábado, se recorrió a este viernes 3 de julio de 2026.

Durante los feriados federales, tanto oficinas del Gobierno como bancos y algunos negocios del sector privado se encuentran cerrados.

Así, el 4 de julio no es un día festivo oficial en México, pero se conmemora en algunas zonas donde hay gran población extranjera.

Festejos en Nueva York

En Nueva York, las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos ya comenzaron, y su principal atractivo será el desfile, este sábado, de buques de unas 55 naciones

Los organizadores aseguran que será la mayor concentración marítima y aérea de la historia del país y que los actos centrales del 4 de julio, estarán encabezados por el vicepresidente, JD Vance, quien se reunirá a bordo del buque de asalto USS Kearsarge con el secretario interino de la Marina, Hung Cao, altos mandos militares y delegaciones navales extranjeras.

También habrá actos culturales y las celebraciones culminarán el 4 de julio con el tradicional espectáculo de fuegos artificiales de Macy's, que este año celebra su 50 aniversario.

SPB